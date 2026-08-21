Palou: "Washington va a ser como las 500 Millas de Indianápolis"

Palou atendió a EFE este jueves en el Capitolio de Estados Unidos, durante los actos previos a una carrera que este fin de semana llevará la IndyCar a las celebraciones por el 250 aniversario de la independencia del país.

"Creo que va a ser una prueba como las 500 Millas: al final vamos a ir solo a ganar, sin pensar en terminar en ninguna otra posición, porque la diferencia entre ganar y no ganar va a ser abismal", aseguró Palou, que en 2025 ganó en Indianápolis la carrera más prestigiosa del automovilismo estadounidense.

"Nunca hemos tenido nada parecido. Nunca hemos tenido un sitio que sea similar. Creo que va a ser sin duda la mayor carrera que tenemos en el calendario, aparte de las 500", insistió el piloto español, afincado en Estados Unidos.

Para Palou, además, Washington podría quedar para siempre como un lugar especial si este domingo conquista aquí su quinto campeonato, después de los logrados en 2021, 2023, 2024 y 2025, cuando aún restarán tres pruebas para el final de la temporada.

El de Sant Antoni de Vilamajor (Barcelona) tiene 542 puntos en el campeonato, con su principal perseguidor, el estadounidense Kyle Kirkwood (Andretti Global), a 133. Palou debe ampliar esa ventaja a 162 puntos para ser campeón en las calles de Washington.

El dominio del número '10' de Chip Ganassi ha sido aplastante en las últimas temporadas, pero Palou es consciente de que nada garantiza que vaya a seguir siendo así.

"Creo que llevamos unos años con muchísimo éxito, que están siendo increíbles de experimentar y de vivir, pero sé y soy consciente de que algún día va a terminar", confesó Palou, que explicó que su motivación después de todo su éxito es simplemente seguir trabajando con su maravilloso equipo.

"Me levanto cada día con muchísimas ganas de intentar seguir ganando y trabajando por más", añadió.

Pese a no repetir corona en las 500 Millas de Indianápolis, Palou describió su 2026 como un año "maravilloso" que "ojalá se pueda repetir".

"El año pasado fue increíble, un año mágico en el que ganamos las 500 Millas y ocho carreras. El campeonato fue explosivo. Este año también creo que ha sido explosivo, pero obviamente, si lo comparas con un año en el que has ganado las 500 Millas, no es tan bueno", reconoció Palou, que lleva seis victorias.

Más allá de sus éxitos en la IndyCar y con el salto a la Fórmula Uno descartado, Palou tiene entre ceja y ceja las 24 Horas de Le Mans, en las que ya participó en 2024, terminando en séptima posición.

"Es una carrera que solo he hecho una vez y me encantaría volver a hacerla", dijo Palou, quien explicó que para ello tendría que encajarla en su calendario de la IndyCar.

"Este año no coincidía, pero no tuve oportunidad de ir con algún coche que me gustara, así que espero que el próximo año pueda", concluyó el piloto catalán.