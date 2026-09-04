Russell: "Fue un viernes bastante fuerte para nosotros pero Ferrari parece equipo a batir"

"Fue sensacional volver a pilotar aquí en Monza, un circuito brillante en el que siempre es divertido pilotar", comentó Russell, de 28 años, que es segundo en el campeonato, a 59 puntos del líder, su compañero el italiano Andrea Kimi Antonell: tercero este viernes y que, al haber sustituido la unidad de potencia, penalizará y saldrá desde el fondo de la parrilla el domingo.

"Fue un viernes bastante fuerte para nosotros; completamos muchísimas áreas de trabajo y parece que tenemos un ritmo más que decente, tanto a una vuelta como en tandas largas", apuntó el piloto de King's Lynn (Norfolk), siete veces victorioso y con 30 podios en la F1.

"Efectuamos algunos ajustes después del primer libre que ayudaron, pero sabemos que aún tenemos mucho trabajo que hacer esta noche", añadió.

"Ferrari parece muy competitivo y sigue pareciendo ser el equipo a batir. También sabemos lo fuertes que han sido los McLaren recientemente, por lo que no tengo la menor duda de que estarán en la pelea mañana", afirmó Russell.

"Tampoco debemos descartar a Red Bull. Ha sido un arranque de fin de semana alentador, pero esto acaba de comenzar, así que habrá que ver qué nos depara el domingo", comentó el inglés de Mercedes tras haber sido el más rápido en los entrenamientos libres de este viernes en Monza.