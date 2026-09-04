Asunción: Motociclista fallece tras chocar con vehículo estacionado

Un hombre perdió la vida en horas de la madrugada de este viernes en el barrio Mbocayaty de la ciudad de Asunción cuando - según testigos – la motocicleta que conducía colisionó contra un vehículo estacionado.

El fallecido fue identificado como Francisco Vidal Machuca (42 años), quien fue hallado sin signos vitales por bomberos en el lugar del choque, cerca de la intersección de la avenida Primer Presidente y la calle Julio Correa.

El teniente Éver González, uno de los bomberos que intervinieron tras la colisión, dijo a ABC Color que la víctima presentaba laceraciones profundas con hemorragia profusa en la cabeza y fracturas en los miembros inferiores del cuerpo. Los bomberos intentaron reanimarlo, sin éxito.

Lea más: Policía ebrio detenido tras protagonizar un accidente con desenlace fatal en José Leandro Oviedo

“Por lo que se observa, el impacto fue bastante fuerte”, comentó el teniente González.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El bombero agregó que un casco fue hallado en la escena del choque, pero que la víctima no lo tenía puesto cuando llegaron los rescatistas.

Frecuentes accidentes

Una vecina del lugar dijo a ABC que los accidentes en esa intersección son constantes y que los vehículos circulan a muy alta velocidad, ignorando una lomada instalada recientemente.