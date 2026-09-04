Clima
04 de septiembre de 2026 a la - 11:28

Alerta de frente frío: ¿cuándo ingresa y dónde golpeará con más fuerza?

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Diego Peralbo, ABC Color

Un frente frío ingresará al territorio nacional, provocando un descenso generalizado de la temperatura que dejará mínimas de consideración, principalmente en algunas zonas del país, según un boletín especial de Meteorología.

Por ABC Color

El pronóstico de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) advierte sobre un cambio significativo en las condiciones atmosféricas debido al ingreso de un sistema frontal que afectará a todo el territorio nacional entre el lunes 7 y el martes 8 de septiembre.

De acuerdo con el boletín especial, los valores más críticos se prevén entre los 4 y 6 °C, afectando principalmente al sureste y a una parte del centro de la Región Oriental.

En contraste, para el resto del país se esperan registros térmicos que se ubicarán en los 7 °C o por encima de ese umbral.

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Temperaturas mínimas previstas por departamento

A continuación, el detalle de los valores estimados para cada jornada según los mapas oficiales de la DMH:

Lunes 7 de septiembre

  • Itapúa: 4 °C
  • Misiones: 5 °C
  • Ñeembucú: 6 °C
  • Paraguarí: 6 °C
  • Caazapá: 5 °C
  • Alto Paraná: 5 °C
  • Guairá: 6 °C
  • Caaguazú: 8 °C
  • Canindeyú: 8 °C
  • Cordillera: 7 °C
  • Central: 7 °C
  • San Pedro: 8 °C
  • Concepción: 8 °C
  • Amambay: 8 °C
  • Presidente Hayes: 7 °C
  • Boquerón: 8 °C
  • Alto Paraguay: 14 °C.

Martes 8 de septiembre

  • Itapúa: 5 °C
  • Misiones: 6 °C
  • Ñeembucú: 7 °C
  • Paraguarí: 7 °C
  • Caazapá: 7 °C
  • Alto Paraná: 9 °C
  • Guairá: 7 °C
  • Caaguazú: 9 °C
  • Canindeyú: 14 °C
  • Cordillera: 7 °C
  • Central: 7 °C
  • San Pedro: 9 °C
  • Concepción: 12 °C
  • Amambay: 15 °C
  • Presidente Hayes: 9 °C
  • Boquerón: 11 °C
  • Alto Paraguay: 15 °C.