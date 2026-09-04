Alerta de frente frío: ¿cuándo ingresa y dónde golpeará con más fuerza?

El pronóstico de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) advierte sobre un cambio significativo en las condiciones atmosféricas debido al ingreso de un sistema frontal que afectará a todo el territorio nacional entre el lunes 7 y el martes 8 de septiembre.
De acuerdo con el boletín especial, los valores más críticos se prevén entre los 4 y 6 °C, afectando principalmente al sureste y a una parte del centro de la Región Oriental.
En contraste, para el resto del país se esperan registros térmicos que se ubicarán en los 7 °C o por encima de ese umbral.
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Temperaturas mínimas previstas por departamento
A continuación, el detalle de los valores estimados para cada jornada según los mapas oficiales de la DMH:
Lunes 7 de septiembre
- Itapúa: 4 °C
- Misiones: 5 °C
- Ñeembucú: 6 °C
- Paraguarí: 6 °C
- Caazapá: 5 °C
- Alto Paraná: 5 °C
- Guairá: 6 °C
- Caaguazú: 8 °C
- Canindeyú: 8 °C
- Cordillera: 7 °C
- Central: 7 °C
- San Pedro: 8 °C
- Concepción: 8 °C
- Amambay: 8 °C
- Presidente Hayes: 7 °C
- Boquerón: 8 °C
- Alto Paraguay: 14 °C.
Martes 8 de septiembre
- Itapúa: 5 °C
- Misiones: 6 °C
- Ñeembucú: 7 °C
- Paraguarí: 7 °C
- Caazapá: 7 °C
- Alto Paraná: 9 °C
- Guairá: 7 °C
- Caaguazú: 9 °C
- Canindeyú: 14 °C
- Cordillera: 7 °C
- Central: 7 °C
- San Pedro: 9 °C
- Concepción: 12 °C
- Amambay: 15 °C
- Presidente Hayes: 9 °C
- Boquerón: 11 °C
- Alto Paraguay: 15 °C.