Alerta de frente frío: ¿cuándo ingresa y dónde golpeará con más fuerza?

El pronóstico de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) advierte sobre un cambio significativo en las condiciones atmosféricas debido al ingreso de un sistema frontal que afectará a todo el territorio nacional entre el lunes 7 y el martes 8 de septiembre.

De acuerdo con el boletín especial, los valores más críticos se prevén entre los 4 y 6 °C, afectando principalmente al sureste y a una parte del centro de la Región Oriental.

En contraste, para el resto del país se esperan registros térmicos que se ubicarán en los 7 °C o por encima de ese umbral.

Lea más: Alerta meteorológica por tormentas “fuertes”: los 8 departamentos afectados

Temperaturas mínimas previstas por departamento

A continuación, el detalle de los valores estimados para cada jornada según los mapas oficiales de la DMH:

Lunes 7 de septiembre

Itapúa: 4 °C

Misiones: 5 °C

Ñeembucú: 6 °C

Paraguarí: 6 °C

Caazapá: 5 °C

Alto Paraná: 5 °C

Guairá: 6 °C

Caaguazú: 8 °C

Canindeyú: 8 °C

Cordillera: 7 °C

Central: 7 °C

San Pedro: 8 °C

Concepción: 8 °C

Amambay: 8 °C

Presidente Hayes: 7 °C

Boquerón: 8 °C

Alto Paraguay: 14 °C.

Martes 8 de septiembre