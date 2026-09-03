Gustavo Costas: “Si quiero esto nada más, me tienen que echar”

Consultado sobre si este resultado representa el punto de partida para la ansiada levantada en el campeonato, el estratega fue tajante en su respuesta y dejó ver su insatisfacción con ciertos detalles del trámite, como el gol recibido: “No, si quiero esto nada más, me tienen que echar. Yo quiero más. Siempre todos los técnicos queremos más. No nos vamos a quedar con un partido nada más. Tenemos que dar más, no nos tienen que hacer el gol; por eso. Tenemos que dar mucho más todavía, y queremos más. Este es el camino... y sí, este es el camino: el camino de estar juntos, de despedir a cada pilota como si fuera la última”.

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El técnico profundizó en el trabajo diario y en la rápida asimilación táctica que intenta imprimirle al plantel, destacando el esfuerzo físico y la predisposición de los futbolistas pese al escaso margen de trabajo desde su llegada: “Todas esas cosas que uno va tomando a medida de los ejercicios que hacés en la semana. Nosotros inculcamos mucho el ejercicio en ese aspecto, de despedir a cada pilota como si fuera la última. Después también hemos trabajado mucho en lo táctico. Y bueno, en poco tiempo, porque la verdad es que tuvimos 48 horas entre los dos partidos de que llegamos. Pero, como dije antes, la verdad es que los chicos están dejando todo”.

Al valorar las sensaciones que le dejó el partido, el estratega aulgrana reconoció la importancia de sumar de a tres para la confianza interna, aunque no ocultó su carácter competitivo al lamentar las ocasiones desperdiciadas y el tanto en contra: “Primero, contento de poder lograr este triunfo, que es importante. Para nosotros es importantísimo porque es para que los chicos vayan tomando confianza. La verdad es que hicieron un buen partido. Uno a veces se va caliente porque pensaba que podíamos haber hecho dos o tres goles más, y después nos hicieron uno. Pero bueno, la verdad, contento. Contento porque en poco tiempo estamos tratando de que el equipo entienda lo que queremos y ellos están poniendo todo”.

Con la mira puesta en lo que viene y la seguidilla de compromisos que viene afrontando el Ciclón, el entrenador remarcó el compromiso del grupo y catalogó cada presentación restante como un duelo decisivo: “La verdad, desde los entrenamientos, la concentración... estoy orgulloso y muy contento del grupo, de este grupo. Y bueno, hay que seguir, ahora no nos podemos quedar. Sabemos que tenemos... son todas finales las que nos jugamos. El lunes tenemos otra final, hay que recuperarnos. Estamos entrenando también bastante porque no podemos no entrenarlos en la parte física, pero ellos la verdad que están poniendo todo. Todo para poder, como dijimos el primer día, para poder levantar y llevar a Cerro bien alto”.

Ante la consulta sobre cómo el plantel va asimilando su idea futbolística en tan poco tiempo de trabajo, el adiestrador destacó la respuesta mental y la intensidad que exige como requisito innegociable para estar bajo sus órdenes: “Llevo una semana, y a mí me parece que hace dos meses que estoy. Sí, a veces encontrás más rápido, todo depende también de la cabeza del jugador. Nosotros... todos me conocen también, saben que somos muy abiertos y nosotros trabajamos a full. Y si ellos, como les dije el primer día, si quieren jugar conmigo, nosotros necesitamos jugadores que sean intensos para jugar, para presionar, para ir a buscar los partidos en todos lados, jugar de la misma manera”.

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Finalmente, el DT valoró el despliegue físico demostrado por el equipo incluso en partidos anteriores donde el funcionamiento colectivo no fue óptimo, y palpitó lo que viene en el tramo inmediato del torneo: “Entonces, yo pienso que ellos comprendieron, porque el otro día, por ejemplo, con Libertad, más allá si se jugó bien, si se jugó mal, hicieron un esfuerzo que capaz no estaban físicamente 10 puntos como para hacerlo, y lo hicieron igual. La verdad que espero... seguro que uno va a querer siempre más, más, más todavía. Que pasen rápido estos tres partidos; nos queda uno ahora y ojalá podamos sumar de a tres también”.