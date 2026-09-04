Sainz: "El coche se comportó bien, a pesar de sus limitaciones"

"El coche se comportó bien a pesar de sus limitaciones", comentó Sainz, que el martes cumplió 32 años y que cuenta cuatro victorias y 29 podios en la categoría reina, en la que afronta su duodécima temporada, la segunda en Williams.

"Utilizamos ambas sesiones para efectuar varias pruebas interesantes que nos ayudarán a perfeccionar la puesta a punto del coche durante el fin de semana", apuntó Carlos, que es decimosexto en el Mundial, con seis puntos.

"Los tres compuestos de neumáticos nos funcionaron todos bien, con muy pocas diferencias entre ellos. Seguiremos ajustando nuestra puesta a punto y revisando los datos antes de la calificación del sábado", comentó el talentoso piloto madrileño, que seguirá al menos dos años más en la escudería de Grove, según se anunció hace dos semanas, justo antes del Gran Premio de Países Bajos.