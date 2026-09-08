Alonso -triple ganador en España- y Sainz, grandes atracciones en el estreno del 'Madring'

El Gran Premio de España, que se disputó por primera vez en 1951 en Pedralbes (Barcelona), con victoria del quíntuple campeón mundial argentino, Juan Manuel Fangio, alcanzará este fin de semana su quincuagésima sexta edición, de nuevo en Madrid -donde, con anterioridad, se compitió nueve veces en el circuito del Jarama- y después de 35 carreras seguidas disputadas en Montmeló, que el pasado 14 de junio albergó el primer GP de Barcelona-Cataluña de la historia.

Esperando la llegada del líder más joven de todos los tiempos, el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), que acaba de cumplir 20 años y que el domingo conquistó Monza con una sensacional remontada desde la decimonovena posición de parrilla, la F1 regresa, 45 años después, a la capital de España; donde, en el Jarama, se impuso por última vez el canadiense Gilles Villeneuve, uno de los mitos de la categoría reina; fallecido tras accidentarse durante la calificación para el Gran Premio de Bélgica de 1982, en Zolder, y padre de Jacques: campeón del mundo en 1997.

El Madring se convertirá en la sexta sede que albergue una carrera de F1 en España, después de las de Pedralbes -donde se corrió dos veces-, el Jarama -nueve-, Montjuïc -asimismo en Barcelona, en cuatro ocasiones-, Jerez de la Frontera (Cádiz) -cinco- y Montmeló.

Por décima vez se correrá pues, en la capital española, donde en 1968 se impuso, por primera vez, el doble campeón del mundo inglés Graham Hill. Y quitando a los malogrados Villeneuve y el francés Patrick Depailler -vencedor en 1979- todos los ganadores en Madrid fueron campeones mundiales.

En 1970 se impuso el escocés Jackie Stewart, tres veces coronado; dos años después lo hizo el doble campeón mundial brasileño Emerson Fittipaldi; y en 1974 ganó el mítico Niki Lauda, que capturó tres títulos para Austria. También festejaron victorias en el Jarama el inglés James Hunt -en 1976, el año que ganó el título- y el estadounidense Mario Andretti, que lo hizo en dos ocasiones: en 1977 y un curso después, cuando ganó el Mundial.

El Madring -una pista de 5.419 metros, con 22 curvas (destacando la 'Monumental', de 550 metros y un desnivel máximo del 24 por ciento), a la que el domingo se darán 57 vueltas para completar un recorrido de unos 308 kilómetros- festejará al sucesor en el historial del Gran Premio de España, salvo que lo vuelva a ganar él, del australiano Oscar Piastri (McLaren), que cruzó primero la meta el año pasado en Montmeló.

Nadie se ha anotado tantas veces esta prueba como los dos únicos séptuples campeones del mundo, el alemán Michael Schumacher y el inglés Lewis Hamilton. Alonso, en una interminable segunda juventud a los 45 años, es el único español que ha ganado -en dos ocasiones y, al igual que los anteriores, en Montmeló- el Gran Premio de España. Una prueba que disputará este fin de semana por vigésima tercera vez.

Lo hizo en 2006, cuando revalidó título, con Renault, y en 2013, al lograr, a bordo de un Ferrari, su trigésima segunda -y por el momento última- victoria en la categoría reina. El genial piloto asturiano logró una tercera victoria en España, en 2012 y en Valencia, pero en esa ocasión lo hizo en el Gran Premio de Europa, con la 'Scuderia'. Y en Montmeló subió otras cinco veces al podio: fue cuatro veces segundo (2003 y 2005, con Renault; y en 2010 y 2012, con Ferrari) y en otra ocasión tercero (2007, a bordo de un McLaren).

Sainz, cuatro veces triunfal en la F1 y que el martes pasado cumplió 32 años, disputa su duodécima temporada en la división de honor -la segunda con la escudería de Grove- y el del domingo será su duodécimo Gran Premio de España, cuyo director general y auténtica 'alma mater' es Luis García Abad, que compartió con Alonso, cuando era su representante, su época más exitosa. Salvo el año pasado, cuando fue decimocuarto, el talentoso piloto madrileño siempre ha finalizado en el 'top 10'; y su mejor puesto ante su afición es el cuarto que logró en 2022, con Ferrari.

A pesar de que, con monoplazas deficientes, ninguno de los españoles optará al triunfo en una temporada difícil para ellos, está claro que serán los más vitoreados por la afición local. Aunque también serán apoyados este fin de semana, por gran parte del público, los otros dos pilotos hispanohablantes: el argentino Franco Colapinto (Alpine), de 23 años y que viene de ser noveno en Monza, y el mexicano Sergio Pérez (Cadillac), de 36, subcampeón mundial hace tres; y que cuenta seis victorias en la categoría reina.

Pero el 'chico de moda' es Antonelli, que el pasado domingo se exhibió al lograr su séptimo triunfo en la Fórmula Uno, todos ellos esta temporada. El precoz boloñés conquistó el corazón de los aficionados italianos -'ferraristas' por definición- al ganar en Monza por delante de su compañero, el inglés George Russell, y del cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull), tercero en el templo de la velocidad.

Antonelli lidera el campeonato con 267 puntos, 66 más que Russell y con 76 sobre Hamilton, por lo que, pase lo que pase en el recién estrenado Madring, el próximo domingo también saldrá líder de la capital de España.