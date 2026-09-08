Fabio di Giannantonio dispuesto a "darlo todo"

"Estamos muy motivados para Misano, es nuestra carrera de casa y tenemos que darlo todo", recalca di Giannantonio, quien reconoce en la nota de prensa del equipo que "correr ante nuestra afición, con familiares y amigos aquí, siempre nos da una motivación extra para hacerlo aún mejor".
Y reconoce que llega con "muy buenos datos del año pasado, cuando fuimos muy fuertes", algo que afirma le "facilitará las cosas", y agrega que "la información que recibimos del fin de semana de Aragón también podría ser útil, aunque no fue fácil", pero afirma estar "listo" y deseando correr ante su afición.