Automovilismo
08 de septiembre de 2026 a la - 07:10

Fabio di Giannantonio dispuesto a "darlo todo"

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Redacción deportes, 8 sep (EFE).- El italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26), cuarto en la clasificación provisional del mundial, dice llegar al Gran Premio de San marino de MotoGP que se disputa este fin de semana en el circuito de Misano Adriático, dispuesto a "darlo todo".

Por EFE

"Estamos muy motivados para Misano, es nuestra carrera de casa y tenemos que darlo todo", recalca di Giannantonio, quien reconoce en la nota de prensa del equipo que "correr ante nuestra afición, con familiares y amigos aquí, siempre nos da una motivación extra para hacerlo aún mejor".

Y reconoce que llega con "muy buenos datos del año pasado, cuando fuimos muy fuertes", algo que afirma le "facilitará las cosas", y agrega que "la información que recibimos del fin de semana de Aragón también podría ser útil, aunque no fue fácil", pero afirma estar "listo" y deseando correr ante su afición.