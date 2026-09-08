Toni Bou, que comenzó la temporada lesionado, pensó que "no lo conseguiría"

Pero Toni Bou logró su objetivo en la prueba de los Países Bajos y a su regreso ha pasado por la Agencia EFE para hacer un resumen de su temporada y, como no, de su brillante carrera deportiva en una amplia entrevista.
Pregunta. Bueno, ante todo, enhorabuena. Es fácil decirlo y es muy manido, pero 40 títulos mundiales. ¿Qué sintió el domingo al conseguirlo, ya en la primera carrera?
Respuesta. "Pues mucho orgullo, la verdad, mucho orgullo de haber sido capaz, no de ganar mundiales, sino de haber sido tan constante, de estar 20 años compitiendo al más alto nivel, ganando dos títulos por temporada, mucha disciplina, mucha constancia detrás y mucho esfuerzo, y me sentí muy orgulloso".
P. Sorprende una cosa, porque después de ganar el título, las reacciones en las redes sociales sobre su gesta fueron de lo más dispares, desde un Andrés Iniesta o un Pep Guardiola, a una serie de pilotos de rallies como Carlos Sainz o de motocross como Jorge Prado, Herlings, fuera de su ámbito de competición, pero de tantos deportes distintos y tanta gente felicitándole, también Marc Márquez, ¿no le llama la atención ese cariño que le tienen tantísimos deportistas?
R. "Mucho, mucho, y me siento muy orgulloso y afortunado de eso y también del equipo, del esfuerzo que hizo para poder tener ese vídeo. Fue de las cosas más bonitas cuando acabé, el poder ver el vídeo de tantos amigos, ídolos, pues felicitándome y de la forma que lo hacían. También te das cuenta de lo que has conseguido, así que, como he dicho antes, súper orgulloso y muy emocionado".
P. La temporada no empezó demasiado bien, pues tuvo una lesión de hombro. ¿Qué pensó en ese momento? ¿Se iban al traste sus objetivos o supo sobreponerse a ella? Bueno, evidentemente lo supo, pero ¿qué pensó en ese momento?
R. "En ese momento pensé que no lo conseguiría, pensé que tendría que pasar por quirófano y lo seguí intentando, pero no me sentía bien. Los primeros tres meses fueron muy complicados, vivía un poco más de los resultados y de lo que había sido, no de lo que sentía en los entrenamientos; la experiencia me ha dejado claro que el hombro es muy complicado.
Abrirlo es algo muy difícil, y lo cierto es que ya viene roto desde 2016; he conseguido suplirlo muy, muy bien, y tenía esa esperanza. Era más una esperanza que otra cosa y la verdad que he mejorado mucho.
No tengo la posición encima de la moto que quiero, me faltan muchas cosas, pero he mejorado mucho, me lo empecé a pasar bien otra vez entrenando, sin tanto dolor, con un dolor mucho más controlado, sólo en los pasos que sabía que me iba a hacer daño, así que me hacía más daño en las carreras que entrenando, y eso me dio la ilusión de poder luchar por conseguir este título número 40 y, poco a poco, he visto que ha sido una decisión acertada, tanto que ahora pues estamos meditando operar y no sabemos muy bien qué hacer, porque ha evolucionado mucho".
P. Imagino que habrá visto las imágenes de su 'tocayo' Marc Márquez, de cuál es la situación de su hombro después de tantas operaciones y eso le habrá hecho pensárselo o repensarse si pasar por el quirófano o no, pero claro, también le puede condicionar el hecho de que cada vez puede ir a peor ¿no?
R. "Vamos a ver, no sé decir si va a ir a peor, depende de si el cuerpo se adapta, la musculatura este año ha mejorado mucho, del 2016 ahora con el subescapular, que es, digamos, el músculo más importante, creo, del hombro, y he mejorado muchísimo. Ya en los últimos años pues sí que me impedía un poco técnicamente una serie de movimientos que no podía hacer, pero los había suplido muy bien y como digo, con Marc -Márquez- he hablado mucho, y con muchos compañeros, y cuando abres un hombro es complicado pues hay que tenerlo muy claro, es una decisión que hay que tomar con la conciencia preparada para lo que pueda pasar. En mi caso podría mejorar en muchos aspectos, pero quizás esos aspectos tampoco los utilizo encima de la moto ni en la vida normal, quizá podría volver a jugar a 'pádel', pero la posición en la moto pudiera ser que el tornillo de la operación tocase algo o molestase, y eso es lo que lo que más me preocupa".
P. ¿Qué tienen todos con el 'pádel', porque Marc -Márquez- también dice que ya no puede jugar al 'pádel' y usted ha sacado el 'pádel' también a colación ¿es algún tipo de entrenamiento específico o algo, o simple y llanamente por afición?
R. "Yo creo que somos muy, muy competitivos, y nos gusta competir con amigos, nos lo pasamos bien, ahí no hay presión y creo que tanto Marc -Márquez- como yo, en eso somos muy similares, y me he encontrado muchos deportistas, futbolistas y pilotos que están jugando muchísimo al 'pádel', en mi caso, he aprendido a jugar con la izquierda este año, imagínate lo que me gusta, he pillado un profesor y hemos trabajado muchísimo en Andorra, la verdad que tengo un nivel bajo, comparado con la derecha, pero me lo paso otra vez súper bien, y puedo ir con el mismo grupo de amigos y jugar partidos, que es algo que te conecta; es una parte física que me ayuda, porque te hace ser un poquito más rápido y, sobre todo, mentalmente me hace desconectar".
P. Ha hecho el comentario de que ha aprendido a jugar con la izquierda ¿eso quiere decir que durante la temporada ha tenido que suplir con la izquierda las deficiencias que tenía con el brazo derecho?
R. "Muchísimo, si te fijas no hace falta ser un experto para ver los vídeos, sobre todo de las competiciones 'indoor' (pista cubierta), las bajadas, los saltos, donde hay que frenar muy fuerte, en la moto se ve claramente que llevo el codo cerrado, que lo hago muy diferente a lo que hacía, o diferente a todos los pilotos, pero me he adaptado, he conseguido hacerlo, sí es cierto que hay pasos y cosas que sufro mucho, pero he luchado para poder hacerlo casi, casi sin dolor, y me he quedado bastante sorprendido de lo que he mejorado y de lo que he llegado a tener, del nivel de este año, porque los resultados, si miras los resultados, ha sido uno de los mejores años".
P. ¿Cuál ha sido el mejor momento y el peor de la temporada?
R. "Diría que el peor ha sido en la isla de La Reunión, en el mundial 'indoor', tercera carrera, que venía de ganar dos carreras y el resultado no fue lo peor, sino que me hice daño entrenando esa semana, y bueno, pues pensaba que llegaría al nivel que tenía el hombro en ese momento y para nada, llegué, bajé del avión y el día siguiente competíamos, estaba fatal, no estaba cómodo, vi que ya llevaba tres meses con esa lesión y que por muy poco perdía muchísimo, y ahí es cuando valoré y pusimos la hora del quirófano en diciembre, después de la doble carrera en Italia, que eso era un mes después, por suerte, allí cambié mi preparación física, cambié totalmente como estaba afrontando la lesión, y fue un momento clave para mí de la temporada".
P. Termina ya la temporada, pero antes de comenzarla se dedicó a batir un récord Guinness con ese salto de 53 bidones de combustible en su pueblo natal de Piera ¿Qué otro récord Guinness tiene ahora preparado, si es que se puede saber, porque seguro que no va a parar?
R. "Me quiero centrar un poco más, evidentemente, en seguir compitiendo, pero también en hacer récords y tengo muchas ideas para hacer vídeos al estilo de Danny MacAskill -especialista en acrobacias en bicicleta-, para que lo entienda un poco la gente, creo que es el momento de intentar el proyecto, que será empezar desde cero, pero tengo también a Pol -Tarrés-, otro especialista de moto, que puede aportar ideas y está muy metido en esto, tiene un equipo de producción y con él tenemos muchas iniciativas y me gustaría abrirme un poco más en este terreno, hacer crecer mi personaje e intentar, sobre todo, hacer crecer este deporte, que se vea realmente lo que se puede llegar a hacer con una moto".
P. Con la moto ha llegado a un número mágico, que son los 40 títulos mundiales ¿Cuál es el siguiente número mágico que se plantea o cuál cree que puede llegar a ser?
R. "¿Cuáles? no lo sé, ahora toca disfrutar del 40, que es algo espectacular y creo que hay que respetar lo que hemos conseguido, pero seguro que se puede conseguir más, es lo que me ha enseñado a la vida, hasta dónde, no lo sé, pero se puede ganar más y ya veremos dónde llego, pero creo que es imposible conseguir algo tan redondo como ganar el 40 después de 20 años consecutivos y con 40 años, creo que es ya insuperable".
P. ¿Sus rivales cuando se baja de la moto no le dicen nada, porque al final es que no les deja ni las migajas?
R. "Bueno, creo que el deporte es así, es como lo entiendo yo, cuando veo a alguien que compite y que da siempre su ciento por ciento y que siempre intenta conseguir el máximo, es por lo que entrenamos, es por cómo me han educado, es mi carácter, y después, pues el que me gane a mí, siempre lo digo, tendrá el premio de ganar al que ha ganado más, y tendrá su gran recompensa".
P. Ahora, llega el momento de involucrarse en la respuesta ¿A quién ve que pueda ser quien le acabe ganando?
R. "Bueno, pues claramente veo a mi compañero de equipo Gabriel Marcelli, y a Jaime Busto, que creo que son los dos aspirantes que están haciendo la mejor evolución y tienen un nivel increíble, falta ese puntito para acabar de luchar estas últimas carreras por el campeonato, pero creo que ya están ahí, están preparados, y sin duda uno de los dos será mi relevo".
Enhorabuena y muchas gracias por venir a la Agencia de EFE. ¡Nos vemos en el siguiente título mundial!
"Ojalá que sí. Muchas gracias".