Marc Márquez, líder en el último sector de la última vuelta

Márquez logró un mejor tiempo de 1:31.468 con el que batió por 60 milésimas de segundo a Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP) y en 133 al español Raúl Fernández (Aprilia RS-GP).

El líder del campeonato, el español Jorge Martín (Aprilia RS-GP), acabó octavo, a 267 milésimas de segundo de Marc Márquez.

No comenzó demasiado bien la sesión libre para el australiano Jack Miller (Yamaha YZR M 1 V4), que en la vuelta de salida a pista se fue por los suelos en la curva cuatro al tocar el freno delantero sobre un pequeño 'parche' de humedad.

Y no tardó demasiado en ponerse líder el 'local' Marco Bezzecchi, que ya en su cuarta vuelta paró el cronómetro en 1:32.025, seguido de su compatriota Luca Marini (Honda RC 213 V) y del español Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP26), pero la sesión no había hecho más que comenzar.

El siguiente protagonista negativo fue el español Pedro Acosta (KTM RC 16), quien se fue por los suelos en la curva uno cuando tenía el quinto mejor tiempo (1:32.429), aunque pudo regresar corriendo a su taller sin mayores contratiempos.

En pista, Alex Márquez se fue acercando al registro de Bezzecchi hasta quedarse a 41 milésimas de segundo (1:32.066), en tanto que su hermano Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26), que comenzó con algo más de paciencia por las condiciones del asfalto, fue recuperando posiciones para situarse cuarto en la sexta vuelta con 1:32.394.

Esos registros se podría decir que fueron los de la 'toma de contacto' con las condiciones del asfalto en el trazado 'Marco Simoncelli', tras la cual los pilotos regresaron a sus talleres para comenzar a adaptar la puesta a punto de sus prototipos a esa situación, con el líder del campeonato, Jorge Martín (Aprilia RS-GP), por entonces sexto (1:32.458).

Esa segunda salida a pista ya tenía la 'configuración' de lo que los pilotos conocen como 'time attack' y una vez más fue Marco Bezzecchi el encargado de marcar las referencias, con un tiempo de 1:31.872, y con numerosos pilotos marcando alguno de los parciales con vuelta rápida.

Tras Bezzecchi, ya dio el primer aviso Marc Márquez, con 1:31.680, para encaramarse al primer puesto con neumáticos usados, con Jorge Martín tercero, mejorando su mejor tiempo personal, y Alex Márquez cuarto.

Ya estaban al frente de la tabla de tiempos los grandes protagonistas de la categoría, si bien entre ellos se inmiscuyó en el tramo final de la sesión el italiano Luca Marini.

Fu en esos instantes finales cuando se 'aplicaron' a fondo los pilotos, sobre todo los locales, pues Bezzecchi recuperó la primera posición con un tiempo de 1:31.647 en su decimosexta vuelta y con el que superaba a Marc Márquez por apenas 33 milésimas de segundo, con Marini a 42 milésimas del español.

Acosta, plenamente recuperado de su caída inicial, fue el siguiente en saltar a la 'palestra' al encaramarse a la segunda posición, a sólo 31 milésimas de segundo de Bezzecchi y con 2 milésimas sobre el nueve veces campeón del mundo.

Esos minutos finales fueron intensos, con numerosas pilotos en parciales de vuelta rápida, hasta que la bandera de cuadros definió las posiciones, con Marc Márquez (1:31.468) superando a Marco Bezzecchi por 60 milésimas de segundo, por delante de Raúl Fernández (Aprilia RS-GP), Alex Márquez, el francés Johann Zarco (Honda RC 213 V) -que sorprendió a muchos de sus oponentes en esas últimas vueltas- y Pedro Acosta.