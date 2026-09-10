Fondos del IPS en Ueno Bank: Contraloría insiste en diversificar ante concentración récord

La Contraloría General de la República (CGR) profundizó, a través de uno de sus responsables técnicos, los alcances del informe que ya reveló la fuerte exposición del Instituto de Previsión Social (IPS) en Ueno Bank.

En una entrevista en el programa Mesa con EVP, Leandro Villalba, director de Auditoría Forense del organismo, confirmó en declaraciones a este medio que el 70% de la cartera de inversiones del IPS está hoy concentrado en solo cuatro entidades bancarias, y remarcó que esa situación se aparta del principio de diversificación que establece la ley.

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De dos a cuatro bancos, pero la concentración persiste

Según explicó Villalba, a fines de 2023 el IPS tenía el 50% de sus colocaciones repartidas entre dos bancos. Dos años después, esa proporción trepó al 70%, ahora distribuida entre cuatro entidades. La cartera total ronda los 20 billones de guaraníes, equivalentes a unos 3.000 millones de dólares, fondos que provienen de los aportes obrero-patronales destinados a sostener las jubilaciones y pensiones de los trabajadores paraguayos.

El auditor insistió: “no poner todos los huevos en la misma canasta” es, según sus palabras, el principio que debería primar en el manejo de un fondo de esta magnitud, dado que se trata de recursos públicos comprometidos con el futuro previsional de los cotizantes.

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La Contraloría insiste: la ley pide diversificar

El artículo 11 de la Ley N° 7235/23 establece que las inversiones del IPS deben basarse, entre otros parámetros, en la diversificación de la cartera. Para Villalba, ese es el eje central del señalamiento de la Contraloría: el nivel actual de concentración bancaria se aparta de ese principio legal, aun cuando —aclaró— no configura una transgresión normativa puntual ni una observación formal del informe.

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El funcionario explicó que se trata de una “llamada de atención” de la CGR para que el Consejo Directivo del IPS ajuste sus criterios de colocación hacia adelante, y evite que la concentración continúe profundizándose.

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Ueno Bank, el actor de mayor crecimiento

Villalba detalló que el salto de Ueno Bank —que pasó de apenas el 1% al cerca del 20% de participación en la cartera del IPS entre 2023 y 2025— respondió a su conversión de financiera a banco, la absorción de la cartera de Visión Banco y una oferta de tasas superior a la de otras entidades. Ese conjunto de factores lo posicionó entre las cuatro entidades que hoy concentran el grueso de los fondos previsionales.

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Un fondo previsional bajo presión

El auditor advirtió además que la discusión sobre la concentración bancaria se da en un contexto delicado para las finanzas del IPS, que arrastra déficit desde 2020: los aportes de los trabajadores activos ya no alcanzan para cubrir el pago de jubilaciones y pensiones, y la diferencia se cubre con la renta de las inversiones financieras. Según sus proyecciones, de no corregirse esa tendencia, hacia 2036 la institución podría verse obligada a utilizar el capital de sus inversiones, y no solo sus rendimientos.

En ese escenario, sostuvo, la insistencia de la Contraloría en la diversificación cobra un peso mayor: no se trata de un formalismo técnico, sino de una condición clave para resguardar la sostenibilidad del sistema jubilatorio y los aportes de más de un millón de trabajadores paraguayos.