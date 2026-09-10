Olimpia recupera dos piezas para el duelo del domingo ante Luqueño

Por un lado, el mediocampista Juan Fernando Alfaro regresa tras perderse las últimas tres fechas, arrastrando molestias desde el Superclásico frente a Cerro Porteño por la sexta jornada, en el que jugó apenas el primer tiempo, Juanfer podría reaparecer el once titular, para hacer dupla en la zona medular con el capitán Richard Ortiz, reemplazando a Fernando Cardozo, quien podría volver a ocupar la banda derecha.

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Por otro lado, la baja del delantero Braian Romero se prolongaba desde el exigente duelo de vuelta de los octavos de final ante el Vasco da Gama, disputado el pasado 20 de agosto. La única contra en la enfermería es Richard “Cachorro” Sánchez, quien todavía no está completamente recuperado y continuará al margen por el momento.

Refuerzo exprés antes de sumarse a la Albirroja Sub-20

Este viernes, el talentoso mediapunta Eduardo Delmás se reincorporará a los entrenamientos bajo las órdenes de “Vitamina”. El zurdo estuvo trabajando durante toda la semana con la selección paraguaya Sub 20 con la mira puesta en los próximos Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, en Argentina. De esta manera, la joven figura franjeada estará en condiciones de ser tenido en cuenta para el duelo dominical frente al auriazul en Sajonia antes de volver a concentrarse con la Albirroja juvenil.