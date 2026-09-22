El español Joan Mir se perderá los grandes premios de Japón e Indonesia

Tras verse obligado a retirarse del Gran Premio de San Marino y perderse el de Austria, Joan Mir, campeón del mundo de MotoGP en 2020, ha seguido sometiéndose a una serie de pruebas en el Hospital Universitario Dexeus de Barcelona, ​​bajo la supervisión de Ángel Charte y su equipo médico, en el que se busca descubrir la causa de los diversos síntomas que el piloto de Honda padece desde hace varios meses y cuya gravedad ha aumentado recientemente.

Hasta el momento, los resultados de las pruebas no son concluyentes y Ángel Charte ha recomendado reposo absoluto y terapia de rehabilitación durante los próximos quince días, por lo que será baja en las carreras de Japón e Indonesia, sin que por el momento se conozca quien le sustituirá, si bien en Austria lo hizo el japonés Takaaki Nakagami.

"Joan Mir lleva varios meses experimentando diversos síntomas que afectan a su energía y rendimiento, con un reciente aumento de su gravedad", reconoce Ángel Charte en un comunicado difundido por Honda HRC, en el que se señala que "la causa aún no se ha confirmado".

"Mir se ha sometido a una serie de pruebas en el Hospital Universitario Dexeus con el objetivo de obtener un diagnóstico definitivo", continúa Charte, quien señala que "dado que los síntomas continúan, se le ha recomendado reposo absoluto y diversos tratamientos durante los próximos quince días".