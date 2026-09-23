Antonelli traslada a Bakú su joven y ya monumental liderato

Antonelli, de 20 años, que venia de exhibirse una semana antes, ante sus compatriotas, en Monza, se anotó hace dos domingos el Gran Premio de España -de nuevo en Madrid, 45 años después de haberse disputado por vez anterior, en el Jarama-; en el que se impuso por delante del cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y del inglés Lando Norris (McLaren), defensor del título.

El joven boloñés afrontará sin tensión alguna un Gran Premio que se correrá de nuevo en Baku, pero de forma no habitual, esta vez, en sábado; al coincidir el próximo domingo con el Día del Recuerdo de Azerbaiyán, una jornada de luto que homenajea a los caídos en la Segunda Guerra de Nagorno-Karabaj; que arrancó el 27 de septiembre de 2020.

Tras su octavo triunfo en la F1 -todos este curso-, Antonelli, que hace menos de un mes celebró su vigésimo cumpleaños, lidera con enorme claridad el certamen. Suma 292 puntos, 81 más que su compañero, George Russell -que, sin pasar del quinto en Madrid, se resigna a asumir un papel secundario dentro del equipo-, y con 101 sobre otro inglés, el séptuple campeón mundial Lewis Hamilton (Ferrari), que es tercero en la general.

De tal forma, sólo una auténtica tragedia evitará que el joven boloñés se convierta en el tercer italiano de toda la historia -y en el segundo desde que lo lograse por última vez Alberto Ascari en 1953: es decir, hace 73 años- en ganar el Mundial de F1.

Kimi tiene talento, 'heredó' el ingeniero de pista de Hamilton, el inglés Peter Bonnington -popularmente conocido como 'Bono', que festejó seis títulos junto a Sir Lewis-, y pilota el mejor coche de la parrilla. En un curso en el que Mercedes también lidera de forma clara el Mundial de constructores: con 503 puntos, 145 más que Ferrari y con 197 sobre McLaren.

Así que, pase lo que pase, Antonelli no sólo saldrá líder de Bakú. Lo hará también del 'tríptico' que se completará, los dos fines de semana siguientes, con el aplazado Gran Premio de Baréin -que, manteniendo esa nomenclatura, se disputará en Sepang (Malasia)- y el de Singapur, en el circuito urbano de Marina Bay; el sexto y último con formato sprint del año.

El 'programa triple' arranca en el circuito de la capital azerbaiyana, que combina sectores muy rápidos con vías estrechas y viradas, en el casco antiguo de la misma. Una pista con poco 'grip' (agarre), de 6.003 metros de longitud, en la que no es complicado adelantar; y que castiga a los frenos.

El de Bakú es el cuarto circuito más largo del Mundial, por detrás de Spa-Francorchamps (Bélgica), Las Vegas (EEUU) y Yeda (Arabia Saudí); y el segundo con más curvas -20, las mismas que Austin (EEUU) y sólo superado por las 27 de Yeda-, algunas de ellas lentas; y con la recta más larga del campeonato, de 2,2 kilómetros.

Dado que la carrera se disputa en sábado, este jueves arrancan los entrenamientos libres de un Gran Premio en el que, en seco, se rodará con neumáticos de la gama de compuestos más blanda: los C3 (duros, reconocibles por la raya blanca), los C4 (medios, raya amarilla) y los C5 (blandos, roja).

Los españoles afrontan, a orillas del Mar Caspio, un nuevo capítulo de una temporada para el olvido; con aspiraciones distintas; en una edición 'atípica', alterada por el calendario nacional, en la que los ensayos se completarán el viernes, horas antes de la calificación, que ordenará la formación de salida de la carrera del sábado. Prevista a 51 vueltas, para completar un recorrido de 306 kilómetros.

El madrileño Carlos Sainz -de 32 años; decimosexto en el certamen, con seis puntos-, que abandonó en la que, literalmente, fue su carrera de casa, espera mejoras en su Williams que le permitan volver a puntuar. El doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso (Aston Martin; decimonoveno, con tres), en una interminable segunda juventud a los 45, pero con un AMR26 muy deficiente -y dándole vueltas aún a su futuro profesional- poco puede esperar en una pista que, junto a Monza y Las Vegas, posiblemente sea la que peor encaja con las prestaciones del monoplaza verde.

De los cuatro hispanohablantes, el mejor colocado en la general es el argentino Franco Colapinto (Alpine). Tras acabar séptimo en la capital española -diez puestos por delante de Alonso-, el piloto de Pilar (Buenos Aires), de 23 años, llega duodécimo, con 27 puntos, a la 'ciudad de los vientos'. Donde el mexicano Sergio Pérez, de 36, sin puntuar aún en una temporada que su equipo, Cadillac -última escudería en llegar al campeonato-, afronta como adaptación a la categoría reina, festejó dos de sus seis victorias. En 2021 y dos años después. Ambas con un Red Bull.

Baku debutó en el calendario de la F1 en 2016, como Gran Premio de Europa y con victoria del alemán Nico Rosberg, a la postre vencedor de ese Mundial. A partir del año siguiente, la prueba comenzó a llevar el nombre del país y se ha disputado de forma ininterrumpida, salvo en 2020, por la pandemia del covid-19.

Los dos triunfos de 'Checo' en Azerbaiyán sólo los iguala Verstappen, ganador el año pasado y que vuelve a tener como compañero al francés Isack Hadjar, que, a causa de una lesión de muñeca, fue reemplazado las pasadas tres carreras en Red Bull por el neozelándes Liam Lawson; de nuevo a bordo del RB esta semana en Baku.