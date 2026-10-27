'Checo' Pérez le anota un gol al 'Conejo' Pérez, en una 'cascarita' previa al GP de México

Después de una rueda de prensa, en la que dejó entrever que a los 36 años no piensa en el retiro; 'Checo' se puso los botines de fútbol en una 'cascarita', en el que participaron algunas leyendas del balompié mexicano y personalidades.

'Checo' Pérez salió de cambio por unos minutos; al regresar en el segundo tiempo de 15 minutos en el que se dividió el juego, aceptó un servicio del panameño Adalberto Carrasquilla, figura vigente de los Pumas UNAM y de la selección de su país, disparó de derecha y venció al 'Conejo' Pérez, con quien luego se fundió en un abrazo.

El partido, en una cancha reducida en una céntrica colonia de la capital mexicana, transcurrió con dos equipos, uno dirigido por el costarricense Keylor Navas, líder de los Pumas UNAM; y el otro por el argentino Rodolfo Rotondi, quien juega en el Cruz Azul.

El equipo blanco, en el que alineó 'Checo', ganó por 6-5.

Leyendas del fútbol mexicano como el guardameta Jorge Campos y el delantero Luis Hernández se unieron a empresarios y artistas, en un homenaje al automovilista, quien regresó este año a la Fórmula Uno, tras un año sin equipo.

Pérez es miembro de la escudería Cadillac, en la cual, además de ocupar uno de los dos asientos de Fórmula Uno, colabora en el desarrollo de talentos, con la idea de convertir al equipo en uno de los principales del circuito.

Los mejores resultados del mexicano ocurrieron en 2023, cuando fue subcampeón mundial; y 2022, al acabar tercero. Las dos veces formó junto al neerlandés Max Verstappen el equipo de Red Bull, campeón de constructores.