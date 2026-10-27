El campeón Máximo Quiles recuerda que en 2025 le "costó un poco" Sepang

"Espero no sufrir tanto esta vez", explicó este martes Quiles en la nota de prensa del equipo CFMoto de Aspar. También aseguró tener "mucha más experiencia" y puso de relieve que este año se ha sentido "muy cómodo en los circuitos en los que el año pasado sufría".

"Trabajaremos duro para que sea otro fin de semana en el que podamos luchar por la victoria", señaló Máximo Quiles, líder destacado con 351 puntos.