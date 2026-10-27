Automovilismo
27 de octubre de 2026 - 06:30

Jorge Martín no se atreve a hacer predicciones sobre su estado físico en Sepang

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Redacción deportes, 27 oct (EFE).- El español Jorge Martín (Aprilia RS-G) no se atreve a hacer predicciones sobre su estado físico para afrontar la disputa del Gran Premio de Malasia de MotoGP de este fin de semana en el circuito de Sepang.

Por EFE
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Martín, que sufrió una fuerte caída durante la disputa de la carrera 'sprint' del Gran Premio de Australia en la que se fracturó el radio distal del brazo derecho, ha explicado que está "recibiendo el tratamiento" que necesita para recuperarse de la lesión" con la intención de llegar a Sepang "en la mejor forma posible", pero que para él "es imposible hacer predicciones".

"Tenemos que evaluar la situación día a día", asegura Jorge Martín, segundo en la clasificación provisional del mundial, a diez puntos del líder, su compatriota Marc Márquez, en la nota de prensa del equipo oficial Aprilia.

Su compañero, el italiano Marco Bezzecchi, por su parte, dice estar "deseando" llegar a Sepang, sobre todo porque no pudieron "correr en Phillip Island" y porque se alegra mucho de "volver a un circuito tan fantástico como Sepang".

Bezzecchi se mostró esperanzado con que el tiempo les "acompañe" y que así puedan "seguir con el trabajo" que están haciendo hasta el momento.