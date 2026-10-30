ABC
30 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
Mesa con EVP
ABC TV de 20:00:00 a 20:59:00
Ver ABC TV
De Todo un Poco
ABC Cardinal AM de 21:00 a 23:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Mesa con EVP
ABC TV de 20:00:00 a 20:59:00
Ver ABC TV
22º
Ahora
ver más
22º
Ahora
HOY
Min
15º
Máx
30º
undefined 2026-10-31
Min
17º
Máx
33º
undefined 2026-11-01
Min
19º
Máx
35º
undefined 2026-11-02
Min
20º
Máx
26º
undefined 2026-11-03
Min
20º
Máx
34º
undefined 2026-11-04
Min
23º
Máx
28º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Automovilismo
30 de octubre de 2026 - 22:15

Antonelli: Ferrari parecía muy rápido, pero nos centraremos en nosotros mismos

Imagen sin descripción

Redacción deportes, 30 oct (EFE).- El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder destacado de un Mundial de Fórmula Uno que con casi total seguridad dejará resuelto matemáticamente a su favor el domingo, que marcó este viernes el cuarto tiempo en los entrenamientos libres para el Gran Premio de Ciudad de México, el decimonoveno del año, manifestó en el Autódromo Hermanos Rodríguez que "Ferrari parece rápido, pero" que se centrarán en sí "mismos".

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

"Antes que nada, estuvo bien volver a subirme al coche de nuevo y sentirme sano hoy", comentó Antonelli, de 20 años, que se convertirá en el campeón del mundo más joven -y en el tercer italiano- de la historia en ganar el Mundial de Fórmula Uno y que, aquejado de un proceso viral, no compareció el jueves en el circuito de la capital mexicana.

"Ha sido un viernes interesante aquí en México, nunca es fácil hacer una lectura del coche, sobre todo en el primer entrenamiento, cuando la pista necesita limpiarse. Intentamos un par de cosas entre sesiones para situar el balance del coche en una mejor ventana (de rendimiento); y parece que mejoramos cosas con miras a la segunda sesión", explicó el joven astro boloñés, que cuenta nueve victorias en la F1, todas este año y que lidera el certamen con 365 puntos, 123 más que su compañero, George Russell, y con 124 sobre otro inglés, el séptuple campeón mundial Lewis Hamilton (Ferrari).

"Hay más cosas, definitivamente, que podemos mejorar con miras a mañana; y tenemos trabajo que hacer por la noche", manifestó Kimi, al que le basta ser noveno para sentenciar el Mundial, aunque también le vale ser décimo, siempre y cuando Russell no gane; o, incluso, no puntuar, si ni este último, ni Sir Lewis logran el triunfo.

"Ferrari parecía muy rápido, pero nos centraremos en nosotros mismos, ver dónde podemos encontrar más rendimiento y ojalá situarnos en una buena posición con miras a mañana", declaró Antonelli este viernes en Ciudad de México.

Lo
más leído
del día

01
Nacionales
Video: estadounidense que fue “expulsado” del país, volvió y causó disturbios en Asunción
Ver más
02
Política
Acuerdo que pretendía Zenaida Delgado la comprometía a pagar los préstamos de las funcionarias
Ver más
03
Nacionales
“Un campo de guerra”: un paraguayo sobrevivió al choque de trenes en España y relata cómo fue
Ver más
04
Policiales
Mbocayaty: tres fallecidos y una herida grave tras choque frontal entre camión y automóvil
Ver más
05
Política
Video: sobrino de Zenaida, funcionario del Senado, “casi se desmaya” por preguntas de la prensa
Ver más

Te puede interesar