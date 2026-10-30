Video: sobrino de Zenaida, funcionario del Senado, “casi se desmaya” por preguntas de la prensa

La Cámara de Senadores trataría en una sesión extraordinaria el martes el pedido de pérdida de investidura de la senadora Zenaida Delgado, quien ingresó por el Partido Cruzada Nacional y terminó fugándose al oficialismo colorado.

La legisladora tiene una causa penal abierta por el supuesto presunto esquema de cobros irregulares y tráfico de influencias, ya que funcionarias que estaban a su cargo denunciaron que les pedía un “peaje” de sus salarios y millonarios montos para conseguir nombramientos permanentes.

A medida que avanza la investigación y el proceso contra Delgado, se descubrió que la legisladora consiguió contratar a al menos 17 personas a su cargo, algo extraordinario y que debe contar con la autorización del Presidente de la Cámara de Senadores.

Hoy un funcionario identificado como Alejando Delgado, que sería sobrino de la senadora y que se identificó como “jefe de despacho”, apareció en la oficina de Zenaida y dio algunas declaraciones a los periodistas que aguardaban en inmediaciones.

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De los 17 funcionarios contabilizados hasta ahora que ingresaron de la mano de Zenaida Delgado, Alejandro es el único que se presentó hoy al despacho.

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“Ahora mismo estaba recibiendo unas notas y estaba necesitando la ayuda de un compañero para poder responder a estas debido a que es de carácter... no sabría explicarles ahora mismo, me pongo muy nervioso, disculpame tengo un poquito de pánico escénico, no se me da bien prestar declaraciones, por eso no quería hablar”, expresó en conversación con los periodistas cuando le preguntaron qué hacía.

Sobrino de Zenaida está hace dos años

También se excusó en responder cuando le preguntaron sobre su salario y su parentesco con la senadora.

De manera extraoficial, se maneja que Alejandro estaría percibiendo mensualmente G. 12 millones, según indicó Mariela Fretes, periodista de ABC TV.

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Reconoció que está hace dos años y medio en la Cámara de Senadores.

“Y si no me ven que estoy temblando y que no puedo hablar apenas, no sabría cómo explicarles. Permiso por favor, me estoy mareando, les pido de verdad por favor que se retiren”, dijo por último.