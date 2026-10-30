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Automovilismo
30 de octubre de 2026 - 21:50

Colapinto: Si hacemos una buena calificación deberíamos optar a los puntos

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Redacción deportes, 30 oct (EFE).- El argentino Franco Colapinto (Alpine), que este viernes marcó el decimosexto tiempo en los entrenamientos libres para el Gran Premio de Ciudad de México, el decimonoveno del Mundial de Fórmula Uno, manifestó en el Autódromo Hermanos Rodríguez que si hacen "una buena calificación" deberían estar en disposición "de optar a los puntos" el domingo.

Por EFE
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"Aunque no lo parezca de esa manera si se miran los tiempos de vueltas, las sensaciones han sido, en líneas generales, positivas", comentó Colapinto, nacido hace 23 años en Pilar (Buenos Aires), que, a pesar de haberse retirado el pasado domingo en Austin (Estados Unidos), sigue duodécimo en el campeonato, con 27 puntos.

"Fuimos recuperando algo después de habernos perdido el primer entrenamiento libre, pero no estamos tan lejos como marca la tabla de tiempos", explicó el argentino, cuyo mejor resultado en la Fórmula Uno es el sexto puesto que logró en el pasado Gran Premio de Canadá, disputado a finales de mayo en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal.

"Cometí un pequeño error en el último sector y no pude extraer todo lo posible de mi tanda con las gomas blandas. Sé exactamente dónde necesito mejorar mañana y trabajaré con el equipo esta noche para situarnos en una mejor posición", apuntó.

"El ritmo en tandas largas también ha sido positivo, así que si logramos calificar bien, deberíamos estar en disposición de luchar por los puntos este fin de semana", declaró Colapinto este viernes tras marcar el decimosexto crono de los entrenamientos libres que tuvieron lugar en el capitalino Autódromo Hermanos Rodríguez.

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