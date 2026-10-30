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Automovilismo
30 de octubre de 2026 - 02:55

Jorge Martín recibe el 'apto' para el resto del fin de semana en Sepang

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Redacción deportes, 30 oct (EFE).- El español Jorge Martín (Aprilia RS-GP) ha recibido el 'apto' definitivo para disputar el resto del Gran Premio de Malasia de MotoGP, en el circuito de Sepang.

Por EFE
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Martín, que disputó los primeros entrenamientos libres con cierta cautela y acabó vigésimo, logró el 'apto' definitivo para disputar la prueba de Sepang al término de la misma, tras pasar la pertinente revisión de la Dirección Médica del campeonato, encabezada por el español Ángel Charte, que estuvo muy atento a las evoluciones del piloto.

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