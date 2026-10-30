Hurto en Luque: detienen a un hombre que arrastraba un lavarropas

El procedimiento se realizó sobre la calle Capitán Insfrán esquina La Paz, de la ciudad de Luque, luego de una alerta emitida por el sistema 911. Los agentes policiales realizaron un rastrillaje por el sector y divisaron a dos sospechosos que cargaban con equipos de lavado.

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“Personal de patrulla realizó un recorrido por la zona y encontraron a dos personas. Uno de ellos estaba arrastrando un lavarropas. Y el otro estaba llevando una secarropas”, detalló el comisario Gabriel Rivas, de la comisaría Tercera de Luque.

Detención y fuga

Ante la presencia de los uniformados, los dos sospechosos intentaron escapar del lugar. Sin embargo, los intervinientes lograron reducir a quien llevaba el lavarropas debido al peso considerable del aparato, mientras que el otro involucrado huyó. El aprehendido fue identificado como Eder Damián Mareco.

De acuerdo con los datos recabados por los intervinientes, los electrodomésticos fueron sustraídos de un taller de reparación ubicado a unas dos cuadras del sitio de la aprehensión. El propietario del local reconoció uno de los objetos como parte de los elementos que tenía bajo su cuidado.

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Tras la captura, el aprehendido fue trasladado a la dependencia policial y posteriormente derivado al hospital general de Luque para su diagnóstico médico, en cumplimiento del protocolo preventivo. El hecho fue comunicado a la fiscala Cecilia Núñez.