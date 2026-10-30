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Policiales
30 de octubre de 2026 - 01:39

Hurto en Luque: detienen a un hombre que arrastraba un lavarropas

Interior de un vehículo policial con un lavarropas y un cilindro. Carteles de la Policía Nacional visibles.
La Policía Nacional arrestó a un hombre de 23 años en el Cuarto Barrio de Luque con un lavarropas robado.

La Policía Nacional detuvo en la tarde del jueves a un hombre de 23 años en el Cuarto Barrio de Luque, tras ser sorprendido cuando transportaba un electrodoméstico que había sustraído de un taller de la zona. Su cómplice logró escapar.

Por ABC Color
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El procedimiento se realizó sobre la calle Capitán Insfrán esquina La Paz, de la ciudad de Luque, luego de una alerta emitida por el sistema 911. Los agentes policiales realizaron un rastrillaje por el sector y divisaron a dos sospechosos que cargaban con equipos de lavado.

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“Personal de patrulla realizó un recorrido por la zona y encontraron a dos personas. Uno de ellos estaba arrastrando un lavarropas. Y el otro estaba llevando una secarropas”, detalló el comisario Gabriel Rivas, de la comisaría Tercera de Luque.

Detención y fuga

Ante la presencia de los uniformados, los dos sospechosos intentaron escapar del lugar. Sin embargo, los intervinientes lograron reducir a quien llevaba el lavarropas debido al peso considerable del aparato, mientras que el otro involucrado huyó. El aprehendido fue identificado como Eder Damián Mareco.

Hombre detenido con saco negro en la cabeza, chaqueta roja y pantalones cortos manchados, en comisaría de Luque.
La Policía Nacional capturó a un hombre de 23 años en el Cuarto Barrio de Luque mientras cargaba un electrodoméstico hurtado.

De acuerdo con los datos recabados por los intervinientes, los electrodomésticos fueron sustraídos de un taller de reparación ubicado a unas dos cuadras del sitio de la aprehensión. El propietario del local reconoció uno de los objetos como parte de los elementos que tenía bajo su cuidado.

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Tras la captura, el aprehendido fue trasladado a la dependencia policial y posteriormente derivado al hospital general de Luque para su diagnóstico médico, en cumplimiento del protocolo preventivo. El hecho fue comunicado a la fiscala Cecilia Núñez.

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