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Automovilismo
30 de octubre de 2026 - 05:30

Los españoles Marc Márquez, Manuel González y David Almansa dominan sus prácticas

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Redacción deportes, 30 oct (EFE).- Los españoles Marc Márquez, Manuel González y David Almansa dominaron este viernes sus respectivas prácticas oficiales para la clasificación del Gran Premio de Malasia de motociclismo, que se disputa este fin de semana en el circuito de Sepang.

Por EFE
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Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26), líder del Mundial de MotoGP, fue el más rápido en la práctica oficial de la categoría, en la que Jorge Martín (Aprilia RS-GP) apenas completó tres vueltas al trazado malasio para probar su condición física, después de recibir el 'apto' de la Comisión Médica del campeonato.

Por la mañana completó una serie de cuatro vueltas consecutivas como la más larga durante la mañana, mientras que Jorge Martín mejoró su registro de la mañana con un tiempo de 1:59.670, en las tres primeras vueltas de la práctica oficial, en la que también tuvo un fuerte susto en la curva doce en la tercera vuelta, tras el cual decidió entrar en su taller.

Martín mantuvo una conversación en su taller con el director médico, Ángel Charte, y con los responsables de su equipo, tras la cual decidió no continuar con la práctica oficial para darse más descanso.

En pista, el brasileño Diogo Moreira (Honda RC 213 V) llegó a ponerse líder con 1:57.913, pero Marc Márquez ya iba pulverizando esos parciales para parar el cronómetro en 1:57.000 y encaramarse al primer puesto.

En este tramo final quedó claro que todos los pilotos habían comenzado a aplicarse a fondo y Marco Bezzecchi fue el siguiente en destacar al conseguir el tercer mejor tiempo, a 475 milésimas de segundo de Márquez y todavía con más de diez minutos de sesión por delante.

Álex Márquez, vencedor del Gran Premio de Malasia de MotoGP en 2025, fue el siguiente protagonista, al conseguir marcar los tres primeros parciales por debajo de los de su hermano, pero falló en el último de ellos y tuvo que conformarse con la segunda posición, con 1:57.109.

El japonés Ai Ogura (Aprilia RS-GP) fue el siguiente en intentar atacar el registro de Marc Márquez pero, como Álex Márquez, falló en el último parcial, para quedarse tercero (1:57.167).

Tras el nueve veces campeón del mundo, Álex Márquez, Ai Ogura, Pedro Acosta, Fabio di Giannantonio, Marco Bezzecchi, Enea Bastianini, Maverick Viñales, que por primera vez en la temporada entró directamente en la segunda clasificación, Franco Morbidelli y Joan Mir, que logra el mismo objetivo que Viñales en su reincorporación al campeonato.

Esa práctica comenzó con la duda del estado físico del líder de la competición, Manuel González, que se fue por los suelos en la curva seis de los libres, con la mala suerte de que la moto le golpeó con fuerza en el pie derecho, lo que le obligó a pasar por la clínica del circuito.

'Manugas' González logró el 'apto' de los médicos para continuar la jornada y enseguida demostró que estaba en buenas condiciones físicas, al encaramarse a la primera posición en su segunda vuelta con un registro de 2:03.737.

Al final, ningún piloto pudo batir el registro de González, que acabó como líder, por delante de Alonso López, Daniel Holgado, Izan Guevara, Tony Arbolino, Iván Ortolá, Ángel Piqueras, Collin Veijer, Daniel Muñoz, Taiyo Furusato, Senna Agius, Joe Roberts, Mario Aji y Adrián Huertas, quienes pasaron a la segunda clasificación directa.

El español David Almansa (KTM) fue el encargado de encabezar la práctica oficial de Moto3, con un mejor tiempo en su novena vuelta de 2:11.427, lejos de la mejor vuelta rápida de la categoría, que estableció otro español, Adrián Fernández (Honda), en 2024, con un tiempo de 2:09.542.

Nadie rebajó el registro de Almansa, que acabó en cabeza de la tabla, por delante del finlandés Rico Salmela (KTM) a 69 milésimas de segundo, seguido por Pratama y Danish, con algo más de distancia.

El vigente campeón, Máximo Quiles (KTM), acabó en una discreta undécima posición, superado también por Adrián Fernández, Matteo Bertelle (KTM), Álvaro Carpe, Joel Esteban (KTM), Brian Uriarte (KTM) y David Muñoz (KTM), y con Joel Kelso (Honda), Eddie O'Shea (Honda) y Scott Ogden (KTM), por detrás.

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