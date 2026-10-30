Marc Márquez, el más rápido en la práctica oficial, Jorge Martín completa tres vueltas

Una vez más, el campeón del mundo de MotoGP de 2024 iba a tener que salir a la práctica oficial para probar su condición física, después de recibir el 'apto' de la Comisión Médica del campeonato, pero con una serie de cuatro vueltas consecutivas como la más larga durante la mañana.

El francés Johann Zarco (Honda RC 213 V) fue el primer referente con un tiempo de 1:58.033, mientras que Jorge Martín ya había mejorado su registro de la mañana con un tiempo de 1:59.670, antes de sufrir un fuerte susto en la curva doce en la tercera vuelta, tras el cual decidió entrar en su taller.

Martín mantuvo una conversación en su taller, se quitó el casco para irse a la parte trasera del mismo, acompañado por el director médico Ángel Charte, y con los responsables de su equipo decidió no continuar con la práctica oficial para darse más descanso, lo que le obliga a pasar directamente por la primera clasificación, tras reconocer que no tenía fuerza suficiente en su brazo derecho.

Mientras, en pista, el australiano Jack Miller (Yamaha YZR M 1 V4) se iba por los suelos en la curva cuatro, aunque recuperaba su moto y se iba por la vía de servicio de regreso a su taller.

A Johann Zarco lo superaron el italiano Fabio di Giannantonio y el español Alex Márquez, ambos sobre sendas Ducati Desmosedici GP26, mientras que Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26) era por entonces octavo, con el recién reincorporado a la competición, Joan Mir (Honda RC 213 V), que reconoció haber atravesado un período de 'fatiga extrema' en décima posición.

Di Giannantonio marcó un mejor tiempo de 1:57.982 en la tercera vuelta, apenas 18 milésimas de segundo más rápido que Alex Márquez y con 51 sobre Johann Zarco.

Marc Márquez intentó mejorar sus registros, pero en ese afán llegó el error en forma de caída en la curva quince, al perder adherencia el tren delantero de su moto y con algunos daños en la misma tuvo que regresar a su taller con las asistencias del circuito para continuar la sesión con la segunda moto.

No tardó mucho Marc Márquez en regresar a la pista, aunque mejorar su vuelta rápida (1:58.585) se le resistía, como también al resto de pilotos, que vieron cómo sus registros permanecían inalterados durante buena parte de la práctica oficial.

En esa salida al trazado, el brasileño Diogo Moreira (Honda RC 213 V) fue el primero en batir al italiano Fabio di Giannantonio al rodar en 1:57.913, pero por detrás Marc Márquez ya iba pulverizando esos parciales para parar el cronómetro en 1:57.000 para encaramarse claramente al primer puesto con nueve décimas de segundo de ventaja.

Tras la estela de Márquez se colocó Pedro Acosta (KTM RC16), con Maverick Viñales (KTM RC16) tercero, superado instantes más tarde por otro piloto de KTM, el italiano Enea Bastianini.

En este tramo final quedó claro que todos los pilotos habían comenzado a 'aplicarse' a fondo y Marco Bezzecchi fue el siguiente en destacar al conseguir el tercer mejor tiempo, a 475 milésimas de segundo de Márquez y todavía con más de diez minutos de sesión por delante.

Alex Márquez, vencedor del Gran Premio de Malasia de MotoGP en 2025, fue el siguiente protagonista, al conseguir marcar los tres primeros parciales por debajo de los de su hermano, pero falló en el último de ellos y se tuvo que conformar con la segunda posición, con 1:57.109.

Así se llegó a los últimos seis minutos, en los que todos los pilotos se prepararon para su último 'time attack', y la primera victima propiciatoria fue Enea Bastianini, que se fue por los suelos en la curva dos cuando sera sexto.

El japonés Ai Ogura (Aprilia RS-GP), fue el siguiente en intentar atacar el registro de Marc Márquez pero, como Alex Márquez, falló en el último parcial, para quedarse tercero (1:57.167), mientras el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducat Desmosedici GP26) se iba por los suelos en la curva uno.

En los últimos instantes de la sesión, muchos pilotos tuvieron cancelada su vuelta rápida al ver bandera amarilla, sin que ninguno se acercase en su última oportunidad al registro de un Marc Márquez que acabó líder.

Tras el nueve veces campeón del mundo, Alex Márquez, Ai Ogura, Pedro Acosta, Fabio di Giannantonio, Marco Bezzecchi, Enea Bastianini, Maverick Viñales, que por primera vez en la temporada entró directamente en la segunda clasificación, Franco Morbidelli y Joan Mir, que logra el mismo objetivo que Viñales en su reincorporación al campeonato.