Tabla de tiempos del primer libre de Ciudad de México

Tabla de tiempos del primer libre de Ciudad de México

Redacción deportes, 30 oct (EFE).- Tabla de tiempos del primer entrenamiento libre para el Gran Premio de Ciudad de México, el decimonoveno del Mundial de Fórmula Uno, que tuvo lugar este viernes en el capitalino Autódromo Hermanos Rodríguez: