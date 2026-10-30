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30 de octubre de 2026 - 17:05

Tabla de tiempos del primer libre de Ciudad de México

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Redacción deportes, 30 oct (EFE).- Tabla de tiempos del primer entrenamiento libre para el Gran Premio de Ciudad de México, el decimonoveno del Mundial de Fórmula Uno, que tuvo lugar este viernes en el capitalino Autódromo Hermanos Rodríguez:

Por EFE
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