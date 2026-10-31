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Política
31 de octubre de 2026 - 10:43

Alliana anunciaría este fin de semana el nombre del movimiento y dice tener claro el panorama sobre su dupla

Pedro Alliana en traje oscuro habla a la cámara, acompañado de un hombre en traje claro y una multitud atenta detrás.
Pedro Alliana dijo que esperan este fin de semana tener definiciones sobre el nombre del movimiento para luego anunciar su duplaABC color

Pedro Alliana avanza en las definiciones de su proyecto 2028 y deja señales sobre Marco Riquelme para integrar la chapa. Tras la fisura en Honor Colorado, el sector definirá la denominación de su nuevo movimiento.

Por ABC Color
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Ayer durante su gira por el departamento de Ñeembucú, el vicepresidente Pedro Alliana dijo que al menos en su cabeza ya está clara la decisión sobre su dupla para la chapa presidenciable por el oficialismo en el Partido Colorado, y reiteró las mismas características que dio el lunes, donde solo le faltó decir el nombre y el apellido del ministro de Industria y Comercio (MIC), Marco Riquelme.

“Hoy me están entregando el total (de los resultados de las encuestas que ordenó), pero ya tengo el preliminar... Yo ya tengo bien claro el panorama, mi querido amigo, pero bien clarito tengo el panorama”, dijo Alliana al ser consultado sobre la decisión sobre su dupla.

El precandidato presidencial oficialista había anunciado que recurriría a una encuesta para ayudarse en su decisión entre tres aspirantes, el ministro Marco Riquelme, el presidente del Consejo de Gobernadores, César Sosa, y el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, aunque las de estos dos últimos ya serían a estas alturas candidaturas “testimoniales”.

“Yo ya les dije a ustedes por lo menos el perfil que a mí me gustaría tener como vicepresidente”, insistió, recordando que el pasado lunes había descrito que su eventual dupla debía ser “una persona con un perfil más técnico que me va a complementar mucho más” y preferentemente no del interior del país, ya que él ya es principalmente político y de Ñeembucú.

Como reza el dicho popular: si dice ‘Mu’, tiene cuatro patas y da leche es una vaca. Esa descripción apunta a Riquelme, ya que el gobernador de Guairá, Césarito Sosa, pese a ser originalmente un empresario, es principalmente político y sobre todo lo descalifica ser del interior.

En el caso de Latorre, pese a ser de la Capital, también es de un perfil marcadamente político.

Se quejó un poco del hecho de que todos estén tan pendientes de su decisión, afirmando que sus eventuales contrincantes tampoco han anunciado a sus compañeros, pero en realidad, la presión viene de sus propios aliados, y sobre todo porque se habla de posibles enojos entre los no elegidos.

Alliana dijo estar “confiado en que los compañeros van a respetar el compromiso que habían asumido conmigo de darme a mí la libertad, la autonomía de poder elegir yo para mi dupla y que iban a respetar”,

De todos modos, ante la expectativa señaló que iba “a tratar de definir lo antes posible”.

Primero definirían nombre del movimiento

Desde el quiebre de Honor Colorado, el oficialismo quedó sin un nombre que los identifique y aglutine, y si bien consideraron reflotar nombres usados en pasadas elecciones como el de “Concordia Colorada” se encontraron con el obstáculo de que la marca ya estaba registrada a nombre del líder del movimiento disidente Colorado Añeteté, Mario Abdo Benítez.

De todos modos, Alliana dijo tener casi definido el nombre del movimiento y especuló con anunciarlo este fin de semana.

“Creo que estamos teniendo muy buenas noticias con relación al movimiento. Yo creo que este fin de semana ya vamos a tener definido también qué movimiento estaríamos usando, y ahí sí ya podríamos ver la fecha para ir anunciando la dupla que me va a acompañar”, sostuvo Alliana.

Finalmente le volvió a tirar una especie de indirecta al presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, remarcando que “acá lo importante es que hoy a mí el equipo político que represento me da toda la libertad, toda la autonomía para que yo pueda elegir”.

Esto, teniendo en cuenta que lo que motivó finalmente el quiebre de Honor Colorado fue que Cartes pretendía que la dupla de Alliana fuera el ministro de la Vivienda, Juan Carlos Baruja, quien tras el cisma y después de quedar prácticamente solo, también se bajó de cualquier pelea por siquiera ser dupla del actual vicepresidente.

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