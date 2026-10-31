Alonso y 'Checo' Pérez, eliminados en la primera ronda (Q1)

El séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Ferrari) marcó el mejor tiempo de la ronda, al cubrir los 4.304 metros de la pista mexicana en un minuto, 17 segundos y 341 milésimas, 44 menos que el francés Isack Hadjar (Red Bull) y con una ventaja de 165 sobre el otro piloto de la 'Scuderia', el monegasco Charles Leclerc; que, al igual que los anteriores, marcó su tiempo con las gomas blandas.

Al doble campeón mundial asturiano, que apuntaba presumíblemente a su mejor calificación del año, le ordenaron que parase el coche, al parecer por un problema de presión del agua, en la decimocuarta de las 17 curvas, antes incluso de que llegase, como pretendía, al ‘pit lane’. Provocando por ese motivo, a falta de once minutos, una interrupción con bandera roja; y después de haber marcado el que en ese momento era el tercer tiempo.

La segunda ronda (Q2) se disputará a continuación.