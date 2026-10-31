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Política
31 de octubre de 2026 - 14:46

Ofrecen a Cesarito Sosa liderar la lista oficialista al Senado y gobernadores negocian espacios

Inauguración del renovado complejo deportivo Vicente Ignacio Iturbe, dependiente de la Gobernación de San Pedro, ubicado en el centro de San Pedro de Ycuamandyyú.
Inauguración del renovado complejo deportivo Vicente Ignacio Iturbe, de la Gobernación de San Pedro, ubicado en el centro de San Pedro de Ycuamandyyú.Omar Acosta

SAN PEDRO. El gobernador de San Pedro, Freddy D’Ecclesiis (ANR), confirmó que César “Cesarito” Sosa recibió el ofrecimiento de encabezar la lista de candidatos al Senado por el oficialismo colorado, mientras un grupo de gobernadores también busca asegurar espacios entre los primeros diez lugares de la nómina parlamentaria.

Por Omar Acosta
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El gobernador de San Pedro, Fredy D’Ecclesiis, señaló que entre seis y siete gobernadores tienen intenciones de postularse al Senado y que, como sector, están conversando para lograr que sus representantes ocupen lugares destacados en la lista oficialista. La intención, explicó, es negociar espacios que permitan la participación de los actuales jefes departamentales en las próximas elecciones.

El gobernador sampedrano manifestó que los gobernadores mantienen una postura de unidad dentro del oficialismo y acompañan el proyecto político de Pedro Alliana, a quien respaldan como candidato a la Presidencia de la República.

En ese contexto, señaló que el Consejo de Gobernadores, presidido por César Sosa, considera que este último debería integrar la chapa presidencial como candidato a vicepresidente. No obstante, aclaró que se trata de una propuesta del sector y no de una imposición, ya que la decisión final corresponde a Alliana.

“Así como los senadores y diputados quieren que sus colegas sean la dupla, nosotros también queremos que sea Cesarito, pero no es una imposición”, expresó D’Ecclesiis.

La disidencia también habría ofrecido la vicepresidencia

Consultado sobre el ofrecimiento que habría recibido Sosa desde la disidencia colorada para integrar una eventual chapa presidencial de ese sector, D’Ecclesiis consideró que estas conversaciones forman parte de la dinámica interna del partido.

“Es normal que haya ofrecimientos, somos todos correligionarios. Cesarito es muy honesto con sus pares; mantenemos una conversación de amigos y colegas”, manifestó.

El gobernador confirmó además que Sosa también cuenta con el ofrecimiento del oficialismo para encabezar la lista al Senado, en un escenario donde las aspiraciones de los gobernadores comienzan a formar parte de las negociaciones por los espacios legislativos.

Lea más: Alliana anunciaría este fin de semana el nombre del movimiento y dice tener claro el panorama sobre su dupla

Incertidumbre en la definición de la chapa presidencial

Mientras continúan las conversaciones entre los distintos sectores colorados, todavía no se define quién acompañará a Pedro Alliana en la candidatura a la vicepresidencia, situación que mantiene abiertas las negociaciones dentro del oficialismo y la disidencia.

Las declaraciones de D’Ecclesiis se dieron durante la inauguración del renovado complejo deportivo Vicente Ignacio Iturbe, dependiente de la Gobernación de San Pedro, ubicado en el centro de San Pedro de Ycuamandyyú.

El espacio cuenta con instalaciones para fútbol de salón, cancha sintética de fútbol, pista de pádel, vóley, gimnasio al aire libre y parque lineal, entre otras mejoras.

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