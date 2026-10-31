Norris domina, con una milésima sobre Antonelli, el último libre de Ciudad de México

En la mejor vuelta, Norris cubrió los 4.304 metros de la pista mexicana en un minuto, 17 segundos y 600 milésimas, sólo una menos que el líder del Mundial, el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) -al que le basta con acabar noveno este domingo para certificar de forma matemática la consecución del título más joven de la historia- y con 117 sobre el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que marcó el tercer tiempo de la sesión, al igual que los anteriores, con el neumático blando.

Los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams) marcaron el decimocuarto y el decimosexto crono, a un segundo y 250 milésimas y a 1.614, respectivamente, de Norris; en una sesión en la que el ídolo local, el mexicano Sergio Pérez, recién renovado con Cadillac y que disputa su Gran Premio número 300, no marcó tiempo.

'Checo' salió a pista y giró apenas para regresar a boxes -sin marcar tiempo- en una sesión que el argentino Franco Colapinto (Alpine) acabó con el duodécimo tiempo, a un segundo y 52 milésimas del líder del Mundial.

La sesión de calificación, que ordenará la formación de salida de la carrera de este domingo, arrancará a las tres de la tarde (las diez de la noche en horario peninsular español: las 21.00 horas GMT).