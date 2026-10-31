Tabla de tiempos del último libre de Ciudad de México

Tabla de tiempos del último libre de Ciudad de México

Redacción deportes, 31 oct (EFE).- Tabla de tiempos del tercer y último entrenamiento libre para el Gran Premio de Ciudad de México, el decimonoveno del Mundial de Fórmula Uno, que tuvo lugar este sábado en el capitalino Autódromo Hermanos Rodríguez: