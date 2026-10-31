31 de octubre de 2026 - 16:30
Tabla de tiempos del último libre de Ciudad de México
Redacción deportes, 31 oct (EFE).- Tabla de tiempos del tercer y último entrenamiento libre para el Gran Premio de Ciudad de México, el decimonoveno del Mundial de Fórmula Uno, que tuvo lugar este sábado en el capitalino Autódromo Hermanos Rodríguez:
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