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Automovilismo
01 de noviembre de 2026 - 07:20

Alex Márquez, tercero: "No había muchas esperanzas hoy"

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Redacción deportes, 1 nov (EFE).- El español Alex Márquez, tercero en el Gran Premio de Malasia de MotoGP, ha señalado este domingo, tras la carrera, que, honestamente, "no había muchas esperanzas hoy".

Por EFE
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En la conferencia de prensa ha señalado que no tenía "muchas dudas antes de empezar", que ha salido "bien", que ha "intentado atacar a Marc en la curva cuatro", pero que se ha "ido un poco largo" y ya ha "intentado estar detrás de él".

Ha señalado que ha pensado en "salvar neumáticos y también físico para llegar al final mejor", pero ha subrayado que "faltando doce vueltas todo" se le hizo "bola" y "larga la carrera" por lo que se puso "en modo defensa", intentando que no le pasarán los de atrás. "Pedro me ha pasado muy bien en la curva nueve", ha añadido.

Alex Márquez se ha mostrado "contento con este podio", que era su máximo hoy, para enseguida confirmar que tal y como está físicamente, regresará a España para ser intervenido por el doctor Samuel Antuña.

"Es imposible hacer tres carreras seguidas", ha destacado, al tiempo que ha dicho que valoró operarse del hombro "después de Indonesia" para saltarse Australia y volver en Malasia, pero que lo desaconsejaron los doctores "por los viajes largos, por el sudor aquí...".

Asimismo, ha comentado que tiene un plan A, B y C, y que el plan B era "después de Malasia", pero que tenía que ver cómo estaba, y el C, que era "después de Valencia", aunque ha incidido en que era imposible para él ya que habría ido a Catar y habría hecho diez vueltas en el FP1 y parado sin poder mover el brazo, así que optó por el B para, en teoría, estar en Portimao.

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