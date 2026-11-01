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01 de noviembre de 2026 - 06:55

Marc Márquez, "muy contento" con la victoria, pero no ve la "bola de partido"

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Redacción deportes, 1 nov (EFE).- El español Marc Márquez, que ha conseguido su séptima victoria de la temporada en Malasia, y es más líder, se ha mostrado "muy contento" por ello, pero, sobre sus opciones de ganar el campeonato, ha subrayado que "la bola de partido" la ve todavía "muy lejos".

Por EFE
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"Quedan menos carreras, pocas, pero muchos momentos por vivir, así que hay que estar igual de concentrados", ha puesto de relieve Marc Márquez en la conferencia de prensa posterior a la carrera.

"Ha sido un fin de semana que a veces la vida te pone en situaciones que debes hacerlo, tocaba hacerlo, y lo hemos hecho", ha apuntado el líder del mundial de MotoGP, quien da valor a "la fuerza que te da el saber que estás luchando por un título". En este sentido ha señalado que, mentalmente, te permite llegar a unos niveles a los que "antes no podía llegar".

"Es adaptación a lo que puedo hacer en cada momento", ha comentado sobre su rendimiento, al tiempo que ha dicho que, tal y como se ha ido desarrollando su carrera deportiva, ahora mismo no puede "ser un tío caliente". "No puedo ser tan explosivo. Si quiero luchar por este mundial hasta el final, tengo que ser un tío frío y más calculador", ha destacado.

Respecto a sus opciones de proclamarse campeón, ha sido claro al afirmar que "no está hecho, porque simplemente no puedes morir en la orilla". "Estoy nadando, estoy intentando ir contracorriente a veces, pero para buscar la manera de llegar lo antes posible a la orilla, pero tenemos que llegar", ha agregado.

De su celebración con la bandera de España con crespón negro fue claro al recordar que ayer estaba cenando y dijo que la prepararan: "que Máximo -Quiles- gana mañana y yo o Alex también, así que la paseará Máximo y después nosotros".

En este sentido manifestó que era "lo mínimo" que pueden hacer: "estar con la gente española, estar con Toledo, con Urda, y cerquita de esas familias víctimas de ese trágico accidente".

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