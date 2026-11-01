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Automovilismo
01 de noviembre de 2026 - 07:10

Pedro Acosta, segundo en Sepang, reconoce que "no había mucho más que hacer"

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Redacción deportes, 1 nov (EFE).- El español Pedro Acosta, segundo en el Gran Premio de Malasia de MotoGP, ha sido contundente al reconocer que "no había tampoco mucho más que hacer".

Por EFE
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"Al final nos está faltando mucha velocidad en la recta y es verdad que, quizá si hubiera adelantado a Álex antes, habría estado un poco más cerca, pero no me hubiese jugado la victoria con Marc", afirmó Acosta, quien, en cualquier caso, se ha mostrado contento.

"Hemos sacado el ciento por ciento de la moto otra vez", aseguró 'Tiburón' Acosta, y añadió que ha sido una "buena carrera, buen ritmo, buena experiencia con neumáticos usados" que les "servirá para el futuro".

Al ser preguntado en la conferencia de prensa por las opciones al título de Marc Márquez, que en 2027 será su compañero, ha dicho que nunca se puede decir "nunca", aunque ha incidido en que "está claro que Jorge Martín lo tiene complicado". "Pero nunca sabes" porque "si ha sufrido tanto este fin de semana, es difícil saber cómo va a llegar al siguiente", ha concluido.

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