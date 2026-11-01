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Automovilismo
01 de noviembre de 2026 - 05:50

Quiles, satisfecho en "una carrera difícil", con últimas vueltas que se le hicieron largas

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Redacción deportes, 1 nov (EFE).- El español Máximo Quiles ha conseguido su undécima victoria de la temporada al vencer el Gran Premio de Malasia de Moto3, por lo cual se ha mostrado satisfecho, aunque, al mismo tiempo, ha reconocido que para él ha sido "una carrera difícil" y que se le hizo larga en las últimas vueltas.

Por EFE
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"Estos días me levantaba hecho polvo por el resfriado", ha explicado Quiles en el comunicado del equipo CFMoto de 'Aspar', aunque ha resaltado que hoy se encontraba "mucho mejor", lo que ha sido "una señal".

Así, ha comentado que la carrera fue "difícil" y que las últimas cinco vueltas se le hicieron "largas" al estar pilotando en solitario. Además, ha puesto de relieve que tuvo dificultades para "respirar bien por la nariz", por lo que tuvo que hacerlo "por la boca", y ha subrayado que en Malasia "te falta el aire".

"He podido aguantar y ha salido perfecto", ha insistido un Quiles que tiene la vista puesta en las catorce victorias de David Alonso en la temporada 2024: "todavía las puedo igualar".

También ha recordó que en Australia se "veía con muchas posibilidades de ganar" y que le "dio rabia no poder correr", porque se sentía "muy fuerte en todas las condiciones" y, aunque ha dicho que ese récord no es su objetivo, sí que le motiva porque "es una pasada y estaría muy bien igualarlo".

"Vamos a seguir carrera a carrera", ha comentado Quiles, quien, no obstante, ha recordado que "lo más importante" ahora es transmitir todo su apoyo "a los afectados por el accidente de tren de Toledo".

"Siento mucho todo lo que ha pasado y les envío toda mi fuerza", ha agregado Máximo Quiles sobre el grave accidente ferroviario de Urda (Toledo).

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