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Automovilismo
01 de noviembre de 2026 - 07:25

Yamaha no competirá en el GP de Catar

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Redacción deportes, 1 nov (EFE).- Yamaha ha anunciado tras la disputa del GP de Malasia en el circuito de Sepang que no viajará para competir en el próximo GP de Catar, previsto para el próximo fin de semana.

Por EFE
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"Tras su última evaluación de la situación en Oriente Medio, Yamaha no ha encontrado motivos suficientes para modificar las restricciones de viaje vigentes en toda la empresa", indica en un comunicado, con lo que no estarán en el trazado de Lusail pilotos como el francés Fabio Quartararo, el australiano Jack Miller y los españoles Alex Rins y Augusto Fernández.

La marca japonesa ha precisado que ya ha comunicado esta decisión a los organizadores del Mundial y ha argumentado que su postura "refleja la valoración que Yamaha hace de la información de la que dispone actualmente y es independiente de las medidas adoptadas por el Grupo MotoGP y el organizador del evento".

"Yamaha mantiene su pleno compromiso con MotoGP y espera con interés volver a la competición en el Gran Premio de Portugal", añade sobre su retorno a competición para la prueba que tendrá lugar entre el 20 y el 22 de noviembre en el Autódromo Internacional del Algarve.

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