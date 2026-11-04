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Automovilismo
04 de noviembre de 2026 - 10:40

Carpe y Uriarte, compañeros de equipo y rivales por el subcampeonato

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Redacción deportes, 4 nov (EFE).- Los españoles Álvaro Carpe y Brian Uriarte, compañeros en el equipo KTM Ajo, son también rivales en la pelea por el subcampeonato del mundo de Moto3, competición que este fin de semana continuará con la disputa del Gran Premio de Catar, en el circuito de Lusail.

Por EFE
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Uriarte, tercero en la clasificación provisional del mundial con 205 puntos, reconoce que el fin de semana de Sepang "no salió como esperábamos", y que es importante "cambiar las cosas" con una buena actuación en Catar.

El joven piloto cántabro, de 18 años, afirma que en Malasia pudo recopilar "muchos datos" para lo que queda de temporada, y que buscará "aprovecharlos" en este circuito, y que el calendario es "algo diferente" al que están "acostumbrados", así que asegura que se tendrá que adaptar a las condiciones "lo antes posible" y que la lucha por el segundo puesto "sigue muy abierta", y que hará "todo lo posible hasta el final".

Su compañero de equipo, Álvaro Carpe, empatado a 205 puntos con él, dice que ha tenido unos fines de semana "muy buenos" en Asia y Australia y que intentará mantener ese impulso en Catar.

Carpe, murciano de 19 años, apunta que ha conseguido "buenos puntos en la última carrera" y que, por ello, tiene "muchas ganas" de repetirlo en Lusail, con sólo tres grandes premios por delante. Asimismo, subraya que es "crucial" no cometer errores "antes de volver a Europa, para seguir luchando hasta el final".

Además, pone de relieve que el de Catar "es un gran premio único", pues se disputa "de noche", por lo que espera que "todo salga bien" y que pueda terminar la temporada "por todo lo alto en Portugal y Valencia".

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