Antonelli domina el segundo libre de Brasil por delante de Norris y de Verstappen

En su mejor vuelta, Antonelli cubrió -al igual que el resto de los contendientes con el neumático blando-, los 4.309 metros de la pista paulista en un minuto, diez segundos y 763 milésimas, 253 menos que el inglés Lando Norris (McLaren) y con 259 sobre el cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull), ganador en México, segundo en el Mundial y principal aspirante ahora al subcampeonato.

Los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) -doble campeón del mundo-, a un segundo y 775 milésimas de Antonelli, y Carlos Sainz (Williams), a 1,979, marcaron el decimoquinto y el decimoséptimo tiempo, respectivamente.

El brasileño Rafael Camara, debutante ante su afición como piloto oficial de Haas -en sustitución del francés Esteban Ocon- se inscribió decimosexto, entre ambos españoles, a poco menos de un segundo y ocho décimas del campeón más joven de la historia.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) firmó el undécimo crono de la sesión, a un segundo y dos décimas de Antonelli; del que se quedó a dos segundos y medio, con el vigésimo tiempo, el mexicano Sergio Pérez (Cadillac).