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Automovilismo
06 de noviembre de 2026 - 17:25

Antonelli domina el segundo libre de Brasil por delante de Norris y de Verstappen

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Redacción deportes, 6 nov (EFE).- El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), flamante campeón del mundo de Fórmula Uno, fue el más rápido este viernes en el segundo entrenamiento libre del Gran Premio de Sao Paulo (Brasil), el vigésimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Interlagos.

Por EFE
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En su mejor vuelta, Antonelli cubrió -al igual que el resto de los contendientes con el neumático blando-, los 4.309 metros de la pista paulista en un minuto, diez segundos y 763 milésimas, 253 menos que el inglés Lando Norris (McLaren) y con 259 sobre el cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull), ganador en México, segundo en el Mundial y principal aspirante ahora al subcampeonato.

Los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) -doble campeón del mundo-, a un segundo y 775 milésimas de Antonelli, y Carlos Sainz (Williams), a 1,979, marcaron el decimoquinto y el decimoséptimo tiempo, respectivamente.

El brasileño Rafael Camara, debutante ante su afición como piloto oficial de Haas -en sustitución del francés Esteban Ocon- se inscribió decimosexto, entre ambos españoles, a poco menos de un segundo y ocho décimas del campeón más joven de la historia.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) firmó el undécimo crono de la sesión, a un segundo y dos décimas de Antonelli; del que se quedó a dos segundos y medio, con el vigésimo tiempo, el mexicano Sergio Pérez (Cadillac).

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