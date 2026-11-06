Ueno Bank: incautan yate de lujo y avioneta de Miguel Vázquez

En el marco de la investigación a Federico Miguel Vázquez, presidente del Grupo Vázquez - conglomerado empresarial del que forma parte Ueno Bank –, el Ministerio Público llevó a cabo varios allanamientos en las últimas horas, que arrojaron como saldo – entre otras incautaciones – el secuestro de un lujoso yate y una avioneta privada pertenecientes al ejecutivo bancario imputado por supuesta lesión de confianza.

Alrededor de las 23:30 de ayer, jueves, agentes del Ministerio Público - encabezados por la fiscal Ruth Karina Benítez - y el Departamento Contra Hechos Punibles Económicos y Financieros de la Policía Nacional allanaron el condominio privado Agua Vista, en la ciudad de San Juan del Paraná, departamento de Itapúa.

Allí, los intervinientes encontraron y pusieron bajo custodia policial un yate de la fabricante italiana Azimut Yachts, con matrícula POLO01A1I, propiedad de Vázquez.

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En paralelo, ayer fue incautado en un hangar del aeropuerto internacional Silvio Pettirossi, en Luque, una avioneta privada - aparentemente una Beechcraft King Air 300 -, también atribuida al CEO del Grupo Vázquez.

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Además, las autoridades incautaron de la residencia de Vázquez en Asunción numerosos vehículos de lujo, valuados en conjunto en alrededor de 14 millones de dólares.

Investigación tras caída de Ueno Bank

Federico Miguel Vázquez fue detenido junto a otros siete miembros del directorio de Ueno Bank el pasado martes, horas después de que el Banco Central del Paraguay (BCP) anunciara el inicio de un procedimiento de resolución de esa entidad bancaria, luego de que se constatara el deterioro de sus índices de solvencia.

Según la argumentación del BCP, Ueno Bank concedió importantes créditos - por encima del límite legal - a empresas que estaban vinculadas a su propio grupo empresarial.

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Los ahorros de cientos de miles de ciudadanos paraguayos y fondos de instituciones del Estado quedaron congelados en cuentas de esa entidad bancaria.

El presidente Santiago Peña estaba directamente vinculado el grupo empresarial al que pertenecía Ueno Bank como accionista hasta el año pasado y ese conglomerado vio un crecimiento meteórico después de que Peña asumió la Presidencia de la República en 2023.

Imputados

Junto a Vázquez y los otros siete directivos de Ueno Bank fueron detenidas casi dos decenas de personas vinculadas a las empresas a las que, según el BCP, Ueno concedió créditos de manera irregular.

Todos los detenidos fueron imputados por supuesta lesión de confianza y otros delitos. Un juez ordenó ayer prisión preventiva para Vázquez y los demás directivos de Ueno.