BCP pone a circular el nuevo billete de G. 100.000: qué cambia y qué pasa con el anterior

El Banco Central del Paraguay (BCP) anunció la circulación oficial del nuevo billete de G. 100.000, el primero de la familia presentada el pasado 5 de octubre. Tiene imágenes de Agustín Pío Barrios y José Asunción Flores, además de elementos de seguridad que el público puede verificar. Los billetes anteriores conservan su valor.

El corte de G. 100.000 estrena un diseño de color verde, con referencias a la música nacional y a la naturaleza del país.

Su llegada ocurre antes del plazo previsto durante la presentación de la nueva familia. El 5 de octubre, el tesorero del BCP, César Gustavo Rojas Aseretto, había señalado que las primeras denominaciones estarían disponibles para el público durante el primer trimestre de 2027.

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Cómo es el nuevo billete de G. 100.000

El frente del billete presenta los retratos de Agustín Pío Barrios y José Asunción Flores. A la derecha aparece un arpa paraguaya, que forma parte de sus elementos de seguridad.

El dorso representa la ecorregión Alto Paraná. Incluye al guyra campana y al tajy hũ (árbol nacional de Paraguay), junto con la mariposa identificada como panambi morotĩ.

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El billete mide 160 milímetros de largo y 67 milímetros de alto. La cifra principal figura como “100MIL” y tiene relieve en la parte frontal.

Qué revisar para reconocer el nuevo billete

La verificación puede empezar por el tacto. El público puede comprobar el relieve de la cifra principal y de los retratos. Los costados tienen marcas para personas con discapacidad visual.

Otro control consiste en observar la marca de agua y el registro perfecto. Este último permite comprobar la coincidencia de las figuras de ambas caras del billete.

Al girarlo, se puede apreciar el movimiento del hilo de seguridad. El arpa también cambia de color por el efecto de una tinta especial, denominada ópticamente variable.

El BCP incluye una advertencia y recuerda que “Producir o circular monedas o billetes falsos constituye delito”.

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¿Los billetes anteriores de G. 100.000 pierden su valor?

Los billetes anteriores mantienen su validez y pueden coexistir con los nuevos. El cambio será gradual, según la explicación que ofreció el tesorero del BCP durante la presentación de octubre.

Por tanto, la nueva versión no obliga a un reemplazo inmediato del dinero que ya está en poder de la ciudadanía. Ambas familias tienen el mismo valor legal y nominal.

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Qué pasará con los demás billetes del guaraní

La renovación mantiene las seis denominaciones actuales. No elimina ceros ni modifica el valor de la moneda.

En octubre, el BCP informó que las licitaciones para los billetes de G. 100.000, G. 50.000 y G. 5.000 ya estaban adjudicadas. Los procesos para los cortes de G. 20.000, G. 10.000 y G. 2.000 aún estaban pendientes.

La fecha de salida de cada denominación quedaba a cargo del Directorio del BCP, según las existencias de los billetes de la familia anterior. El anuncio actual confirma la circulación del nuevo corte de G. 100.000.

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