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Nacionales
06 de noviembre de 2026 - 08:49

¿La maldición del Caprice blanco? Los presidentes de Paraguay que no lo usaron y no terminaron su mandato

Chevrolet Caprice Blanco
Chevrolet Caprice Blanco

Un mito o leyenda urbana de la política criolla paraguaya rodea al tradicional auto Chevrolet Caprice blanco que suele ser utilizado para la asunción de los que son electos presidentes de la República del Paraguay. Cuenta que los tres presidentes de la era democrática que no lo usaron, no concluyeron su mandato.

Por ABC Color
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Desde 1989, tras la caída de la dictadura de Alfredo Stroessner, se volvió casi una tradición el uso del auto Chevrolet Caprice blanco descapotable en la asunción de cada uno de los presidentes electos de la era democrática.

Así fue con Andrés Rodríguez (1989-1992), Juan Carlos Wasmosy (1993-1998), Nicanor Duarte Frutos (2003-2008), Horacio Cartes (2013-2018) y Mario Abdo Benítez (2018-2023). Alfredo Stroessner, si bien no utilizó el vehículo en su asunción, si lo tenía en cuenta para varios actos oficiales.

ALfredo Stroessner durante un acto oficial en el Chevrolet Caprice.
ALfredo Stroessner durante un acto oficial en el Chevrolet Caprice.

Sin embargo, coincidente y curiosamente los presidentes paraguayos de la era democrática que no utilizaron el tradicional vehículo no culminaron su mandato. Estos son:

Lea más: Diputados aprueban juicio político contra Santiago Peña, pese a su renuncia

Nicanor Duarte Frutos durante la asunción a la Presidencia de la República. Foto de archivo.
Nicanor Duarte Frutos durante la asunción a la Presidencia de la República. Foto de archivo.

Los vehículos que utilizaron los presidentes

Raúl Cubas utilizó por cuestiones de seguridad un vehículo blindado debido a la tensión política que existía en 1998.

Renunció en 1999 tras el “Marzo Paraguayo”, hecho que involucró masivas protestas sociales y la crisis política desatada por el asesinato de su vicepresidente, Luis María Argaña. Estaba acorralado por un inminente juicio político tras haber liberado al militar Lino Oviedo.

Santiago Peña abordará un lujoso Rolls-Royce Corniche II, de color negro, el día de su asunción como presidente.
Santiago Peña utilizó un lujoso Rolls-Royce Corniche II, de color negro, el día de su asunción como presidente.

Fernando Lugo, electo en el 2008, utilizó un Jeep militar descubierto y realizó el trayecto del Palacio de López a la Catedral Metropolitana de Asunción caminando en sus famosas sandalias.

Fue destituido en 2012 por un juicio político por mal desempeño tras la Masacre de Curuguaty, un violento enfrentamiento entre policías y campesinos que dejó 17 muertos.

Lea más: Santiago Peña: Por angurriento se peleaba por sobres con su empleada, dice diputado

Mario Abdo Benítez durante su asunción a la Presidencia de la República en el Chevrolet Caprice.
Mario Abdo Benítez durante su asunción a la Presidencia de la República en el Chevrolet Caprice.

Santiago Peña, electo en el 2023, utilizó un Rolls-Royce Corniche II descapotable de color oscuro. Renunció tras el colapso de Ueno Bank, entidad bancaria perteneciente al grupo empresarial del que fue accionista y a pesar de ello está siendo sometido a juicio político.

Tras quedar congeladas más de tres millones de cuentas de trabajadores y ciudadanos, empresas y hasta fondos públicos por más de G. 4,9 billones, se aprobó el libelo acusatorio en la Cámara de Diputados para destituirlo a través de un juicio político; sin embargo, presentó su renuncia y pese a la aprobación del libelo acusatorio, se convocó a una sesión bicameral que quedó sin quórum aunque la tendencia era el rechazo de la renuncia y que continúe el juicio político.

Santiago Peña durante la asunción al cargo de Presidente de la República en el Rolls Royce.
Santiago Peña durante la asunción al cargo de Presidente de la República en el Rolls Royce.

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