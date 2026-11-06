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Automovilismo
06 de noviembre de 2026 - 18:10

Colapinto ve competitivo a Alpine en Interlagos, pero admite que tiene margen de mejora

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São Paulo, 6 nov (EFE).- El argentino Franco Colapinto (Alpine) consideró este viernes que su monoplaza mostró un buen nivel de competitividad durante los entrenamientos libres del Gran Premio de São Paulo, aunque reconoció que todavía tienen trabajo por delante para mejorar el equilibrio del coche y encontrar una mayor comodidad en el asiento.

Por EFE
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"En términos de competitividad del auto, estamos bien. Ha sido un buen día en cuanto al ritmo, pero tenemos muchas cosas que mejorar", explicó el piloto argentino tras la sesión.

Colapinto terminó decimoprimero en la segunda sesión de entrenamientos libres (+1.233 segundos del líder, Andrea Kimi Antonelli) y a tan solo dos décimas de las diez primeras posiciones, detrás del británico Oliver Bearman (Haas).

Asimismo, señaló que el equipo dispone de "bastante margen" y de varias áreas en las que centrarse de cara a la jornada del sábado, aunque advirtió de que las condiciones meteorológicas serán determinantes para evaluar cuánto pueden avanzar en la puesta a punto del monoplaza.

El argentino también valoró el nuevo asfalto de Interlagos, que había generado incertidumbre entre los equipos por su posible impacto en la degradación de los neumáticos.

"Me esperaba algo peor. Creo que no está tan mal, al menos en seco. En mojado, buena suerte", bromeó Colapinto, que anticipó posibles diferencias en el agarre durante las frenadas y las entradas a las curvas si llueve.

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