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Política
06 de noviembre de 2026 - 14:52

Juicio Político: “Hasta contra una tribu de indios perdimos”, dice abogado defensor

Adolfo Ferreiro, abogado del presidente de Paraguay, Santiago Peña, asiste al Senado para presentar la defensa "técnica" y "jurídica" del mandatario en el juicio político iniciado en su contra, este viernes, en Asunción.
Adolfo Ferreiro, abogado del presidente de Paraguay, Santiago Peña, asiste al Senado para presentar la defensa "técnica" y "jurídica" del mandatario en el juicio político iniciado en su contra, este viernes, en Asunción.Juan Pablo Pino

El abogado de Santiago Peña, Adolfo Ferreiro hizo un desafortunado comentario para argumentar que no se está dando el tiempo suficiente para ejercer la defensa al mandatario y que el país se expone a una eventual demanda ante la CIDH.

Por ABC Color
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El abogado Adolfo Ferreiro, durante su intervención, amenazó al Estado paraguayo con una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos si Santiago Peña es declarado culpable tras el término del juicio político.

Ferreiro, para argumentar su amenaza, menospreció a tres comunidades indígenas que ganaron al Estado Paraguayo ante la CIDH por violación de sus derechos humanos al tratarlas de “indios”.

“Hasta contra una tribu de indios perdimos”, dijo Adolfo Ferreiro, al recordar los casos en que comunidades indígenas ganaron demandas contra el Estado paraguayo.

Lea más: ¿Quienes son los abogados defensores de Santiago Peña

El exabrupto fue con la intención de advertir sobre eventuales sanciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el juicio político a Peña.

“Tribus” que ganaron al Estado

La CIDH falló a favor de la comunidad indígena Yakye Axa contra el Estado paraguayo (Sentencia de 2005 e interpretación de 2006). La CIDH declaró la responsabilidad del Estado por vulnerar el derecho a la propiedad privada, las garantías y protección judiciales, el derecho a la vida y el deber de adoptar disposiciones internas.

Lea más: Visible cambio de postura de Peña sobre plazos en juicio político

Asimismo, la comunidad indígena Sawhoyamaxa contra el Estado paraguayo (Sentencia de 2006). La CIDH declaró la responsabilidad del Estado por vulnerar el derecho a la propiedad privada, a la vida y a la niñez, así como sus garantías procesales.

Por último, la comunidad indígena Xákmok Kásek contra el Estado paraguayo (Sentencia de 2010). La CIDH declaró la responsabilidad del Estado por vulnerar el derecho a la propiedad privada, a la vida y a la integridad personal, así como el derecho a la niñez y sus garantías procesales.

La expresión “indios” generalmente es utilizada en nuestro país para menospreciar o para denigrar a un grupo de personas o comunidades, por lo cual los dichos de Ferreiro fueron duramente cuestionados.

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