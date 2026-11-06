06 de noviembre de 2026 - 18:35
Tabla de tiempos del segundo libre del Gran Premio de Sao Paulo
Redacción deportes, 6 nov (EFE).- Tabla de tiempos del segundo entrenamiento libre para el Gran Premio de Sao Paulo (Brasil), el vigésimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Interlagos:
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