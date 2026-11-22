González se vio involucrado en una caída durante la primera parte de la carrera que provocó la bandera roja y, al no regresar con la moto a su taller por donde debía, no pudo disputar la segunda parte, lo que aprovechó su rival por el título, Izan Guevara (Boscoscuro), para concluir séptimo y quedarse a sólo 4,5 puntos de distancia en la pelea por el campeonato.

Entre las noticias del fin de semana, a pesar de un nuevo mano a mano por el título mundial de Moto2 entre los españoles Manuel González (Kalex), líder, e Izan Guevara (Boscoscuro), segundo clasificado a 13,5 puntos de distancia del primero, estuvo el hecho de que el segundo, tras los problemas sufridos en Catar, recibió un nuevo motor para su moto.

Así, Izan Guevara consiguió el tercer mejor puesto en la formación de salida, tras el español Daniel Holgado (Kalex), en tanto que su rival por el título, que podía ser matemáticamente campeón en Portimao, lo iba a tener que hacer desde el décimo puesto para completar las 21 vueltas previstas en la prueba.

Cuando el semáforo se apagó, el autor de la 'pole position', el australiano Senna Agius (Kalex), compañero de equipo de Manuel 'Manugas' González y con nuevo récord absoluto del circuito para la categoría, salió como una exhalación para comandar la carrera desde los primeros metros, mientras que Izan Guevara tuvo algunos problemas en la arrancada y cedió dos posiciones, al neerlandés Collin Veijer (Kalex) y al español Daniel Muñoz (Kalex).

Por detrás, Manuel González recuperó dos posiciones en un par de curvas para ponerse octavo, con Senna Agius como sólido líder al comenzar la segunda vuelta, si bien antes el español José Antonio Rueda (Kalex) se fue por los suelos en la curva catorce de la primera vuelta.

La pista no estaba todavía en las mejores condiciones y ello propició el error de Senna Agius en la curva tres, en la que un 'latigazo' de su moto le hizo perder el control de la misma y, aunque lo recuperó rápido, cayó hasta la séptima posición.

Daniel Holgado fue el siguiente líder, pero tampoco estuvo exento de las condiciones del trazado y unas curvas más tarde también se llevaba un buen susto que le hacía perder el primer puesto y caer hasta el quinto. El nuevo líder era Daniel Muñoz.

Los sustos fueron una constante en ese tramo inicial de la carrera, con Manuel González como el siguiente protagonista, que se salvó de una caída por un auténtico 'milagro', pero con la cúpula del carenado de su moto rota y en la decimocuarta posición.

Por delante, Daniel Muñoz consiguió una cierta distancia de ventaja en cabeza de carrera, con Izan Guevara, Collin Veijer e Iván Ortolá (Kalex) como sus inmediato perseguidores.

Veijer se puso al frente de ese grupo, de hasta siete pilotos, pero duró poco al tener un fuerte susto en la curva cinco que esquivaron todos sus rivales y que aprovecharon para superarlo.

Poco a poco Daniel Muñoz, firme en cabeza de carrera, se iba de todos sus rivales, en un grupo perseguidor que encabezaba Iván Ortolá, y en el que también estaban Senna Agius, Alonso López (Kalex), Collin Veijer, Daniel Holgado y, un poco más atrás, David Alonso (Kalex) e Izan Guevara.

Por entonces, séptima vuelta de las 21 que debían completar, el líder del campeonato, Manuel González, había recuperado un par de posiciones y era duodécimo a algo más de cinco segundos de la cabeza de carrera.

Pero en el transcurso de la octava vuelta se fue por los suelos el checo Filip Salac (Kalex) en la curva tres, y ni el neerlandés Zonta Van den Goorbergh (Kalex) ni el italiano Celestino Vietti (Boscoscuro) ni el español Manuel González pudieron evitarlo, lo que provocó la bandera roja.

El líder del campeonato regresó a su taller por sus propios medios, mientras que su moto, con la rueda delantera y muchas zonas dañadas, fue empujada por varios asistentes y entró por la vía de servicio en la calle de talleres, lo que inhabilitó al líder del campeonato para poder disputar la segunda parte de la carrera.

Con González fuera de carrera, Guevara se encontró con la oportunidad de 'enjugar' los 13,5 puntos de ventaja que le llevaba el líder, lo que iba a retrasar la definición del título mundial hasta la última carrera de la temporada, en la Comunidad Valenciana, dentro de siete días.

La segunda salida, al no haberse cubierto los dos tercios de carrera, se tuvo que reiniciar por el procedimiento rápido, a sólo siete vueltas de distancia y con el orden de carrera establecido en el séptimo giro, la última que completaron todos los pilotos.

Además de González, tampoco pudieron tomar de nuevo la salida ni Celestino Vietti ni Filip Salac.

Esa nueva situación dejó a Izan Guevara ante la posibilidad de situarse líder del campeonato, aun a pesar de salir desde la octava posición, y, al apagarse el semáforo rojo, fue Iván Ortolá el primer líder, delante de Alonso López y Daniel Muñoz, que acabaron superándolo antes de cumplirse el primer giro.

Alonso López lideró la primera vuelta, perseguido por Daniel Muñoz, Senna Agius, Iván Ortolá, David Alonso, Daniel Holgado e Izan Guevara, que logró recuperar una plaza al adelantar al neerlandés Collin Veijer.

A ritmo de récord de vuelta rápida, Alonso López y Daniel Muñoz lograron unos metros de ventaja sobre sus perseguidores al comienzo de la tercera vuelta, en la que Muñoz pasó a López, mientras Guevara intentaba no perder el contacto con Alonso y Holgado.

Daniel Muñoz se fue distanciando poco a poco de Alonso López camino de su primera victoria en el campeonato del mundo, con Iván Ortolá en la tercera posición, aunque poco después se vio superado por el australiano Senna Agius, sin que el español arrojase la toalla, pues poco después recuperó el tercer puesto.

Una vuelta más tarde Senna Agius volvió a pasar a Iván Ortolá en el mismo punto que en la vuelta anterior y al entrar algo colado en la siguiente curva también le adelantó David Alonso.

Nadie pudo neutralizar la ventaja de Daniel Muñoz, que se adjudicó su primera victoria en el campeonato del mundo, por delante de Alonso López y de Senna Agius, que completaron el podio.

Fuera del 'cajón' acabaron David Alonso, Iván Ortolá o Daniel Holgado, con Izan Guevara séptimo, lo que le deja a sólo 4,5 puntos del líder para la última carrera de la temporada.