Los Lakers aplacan a los desafiantes Grizzlies; Sixers primer clasificado

En los otros dos partidos del sábado, los Phoenix Suns y los Miami Heat se adelantaron 2-1 en sus eliminatorias aprovechando que los Clippers y los Bucks no pudieron contar con sus superestrellas Kawhi Leonard y Giannis Antetokounmpo por lesión.

Los Lakers vencieron 111-101 a los Grizzlies en un partido de máxima tensión en el que batieron un récord de anotación en los playoffs.

Heridos en su orgullo tras su derrota del miércoles y provocadoras declaraciones desde los Grizzlies, los Lakers arrancaron como una apisonadora con un asombroso parcial de 35-9 en el primer cuarto.

Con esos 35 puntos los Lakers igualaron la mayor anotación en un primer cuarto de la historia de los playoffs.

La única resistencia de Memphis provino de su estrella, Ja Morant, que bordeó un épico triple doble con 45 puntos, 9 rebotes y 13 asistencias tras perderse el segundo partido por una lesión en la mano derecha.

Por los Lakers Anthony Davis sumó 31 puntos y 17 rebotes y LeBron James otros 25 y 9 con los que respondió a los comentarios despectivos que le lanzó esta semana el controvertido Dillon Brooks, quien acabó expulsado por golpear en la ingle a ‘King James’.

Brooks, que se marchó con apenas 7 puntos y una estadística de 3/13 en tiros de campo, recibió abucheos durante toda la noche de los 20.000 aficionados angelinos después de que menospreciara a LeBron llamándole “viejo” ante la prensa.

“Mi historial y todo lo que he hecho habla por sí mismo. No quiero quedar en medio de comentarios como esos”, dijo James tras el partido. “Mi foco está en mis compañeros y cómo ganar a los Memphis Grizzlies, no cómo yo puedo batir a un jugador”.

“No es el primer rodeo que he tenido en mi carrera con ciertos individuos. Es muy fácil pero no quiero hablar de eso”, afirmó el máximo anotador histórico de la NBA, con dos décadas de carrera y cuatro anillos a sus espaldas.

Los Lakers llegaron a tener una ventaja máxima de 29 puntos desatando la fiesta en el Crypto.com Arena donde, entre malas rachas deportivas y restricciones por el coronavirus, no se vivía un partido de playoffs con aforo completo desde 2013.

Con solo 17 segundos de segunda mitad los Grizzlies se quedaron sin Brooks, expulsado por golpear con la mano izquierda en la entrepierna a LeBron cuando lo defendía en el lado de los Lakers.

Morant, con 24 puntos en el último cuarto, acercó a los Grizzlies en la recta final pero los locales lograron neutralizar la remontada y asegurarse el triunfo.

Sixers fulminan a Nets

Con su victoria 96-88 del sábado, los Sixers finiquitaron por 4-0 su serie ante los Brooklyn Nets y son el primer clasificado las semifinales de conferencia.

James Harden, con 17 puntos, 8 rebotes y 11 asistencias, y Tobias Harris, con 25 tantos y 12 rebotes, compensaron la sensible baja de Joel Embiid.

El camerunés, máximo anotador de la fase regular (33,1 puntos de media), sufre un esguince en la rodilla derecha que podría apartarle también del inicio de la próxima ronda.

Los Nets culminaron así una turbulenta temporada en la que traspasaron a Kevin Durant y Kyrie Irving, las dos superestrellas que aterrizaron juntas en Brooklyn en 2019 y que fracasaron en su intento de pelear por el anillo.

Clippers contra las cuerdas

En su turno, los Phoenix Suns vencieron 112-100 en la cancha de Los Angeles Clippers y se adelantaron 3-1 en esta serie del Oeste.

Los Clippers, sin sus estrellas Kawhi Leonard y Paul George, necesitan ahora ganar tres partidos seguidos, comenzando por el quinto partido del martes a domicilio.

Russell Westbrook brilló con 37 puntos y 6 rebotes pero no fue suficiente para compensar las devastadores ausencias de Leonard y George, que sufren sendos esguinces de rodilla y se desconoce si podrán regresar en algún punto de la serie.

Los Suns firmaron su tercera victoria seguida de la mano de Kevin Durant, que tuvo su mejor noche en la serie con 31 puntos, 11 rebotes y 6 asistencias.