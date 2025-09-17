Mirotic: "A mis 34 años, quiero ganar. Espero ser lo que faltaba para ir a por el título"

"A mis 34 años, quiero ganar. Espero ser el elemento que le faltaba al equipo para ir a por el título. En el equipo tenemos dos MVP de la Euroliga, pero nos falta lo más importante: el trofeo. Por eso estoy aquí", apuntó Mirotic según declaraciones difundidas por el club rojiblanco.

Mirotic debutó en la Euroliga con el Real Madrid el 4 de marzo del 2009 y ayudó al conjunto blanco a ganar dos veces consecutivas el título en 2013 y 2014, completando esa trayectoria con un título liguero y dos Copas del Rey. Tras un paso por la NBA en el que jugó 319 partidos ente los Chicago Bulls, los New Orleans Pelicans y los Miwaukee Bucks; regresó a Europa de la mano del Barça, con quien ganó dos títulos de liga y dos de Copa en cuatro temporadas.

Sobre la oportunidad de hacer que el Mónaco se alce con su primer título europeo MIrotic, procedente del EA7 Emporio Armani Milan. dijo: "A veces lleva tiempo, pero hay que seguir creyendo en ello. Hay que estar en el momento adecuado en el lugar adecuado, y Mónaco puede ser ese lugar. Estar en la Final Four ya es un gran logro, difícil de conseguir cada año".

El director general del club, Oleksiy Yefimov, señaló a su vez que, el objetivo con el nuevo fichaje es "ganarlo todo, en Francia y en Europa, sea cual sea la competición". "Es nuestro ADN", dijo.

"Los jugadores no quieren huir de la presión y están dispuestos a afrontar el reto", remató.