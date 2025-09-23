Juan Fernández: "La gran Argentina es irrepetible, esos monstruos fueron una cosa única"

"La gran Argentina es irrepetible, esos monstruos fueron una cosa única. Es a lo que apunto, es adonde quiero llegar o mejorarlo. Pero cada generación tiene su camino. Nosotros somos un grupo joven; con la ayuda de Facu (Campazzo), de Nico (Laprovittola) y de Gaby Deck que nos van guiando. Tenemos muchas ganas de demostrar de lo que somos capaces, es solo el comienzo", manifestó en el acto de presentación de la Liga Endesa.

"Lo que hicieron ellos no nos pesa, nada. De hecho nos inspira muchas veces. Sabemos de lo que somos capaces como argentinos. Fue lo más grande que tuvimos y a nosotros creo que nos ayuda muchísimo no ponernos límites, si ellos pudieron... ¿por qué no nosotros?", destacó.

Sobre la derrota de la selección argentina en la final de la Americup ante Brasil, apuntó: "He aprendido muchísimo. Estoy muy contento por ver hasta donde llegamos, aunque un poco triste por no haber podido conseguir el título. Pero de todo se aprende y ahora viene lo más importante, las ventanas para el Mundial e intentar clasificarnos de nuevo", .

Asimismo, habló de Facundo Campazzo y de lo que espera de él este curso en el Real Madrid: "Conoce de sobra la liga y la Euroliga. Es un líder con todas las letras y seguro que vamos a volver a ver su mejor versión".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy