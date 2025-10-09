Erik Spoelstra, técnico de Miami Heat, será el próximo seleccionador de EEUU, según medios

Spoelstra sucedería al entrenador de los Golden Gate Warriors, y actual seleccionador estadounidense, Steve Kerr.

De confirmarse el nombramiento, Spoelstra dirigiría al combinado estadounidense en la Copa Mundial de 2027 y en los Juegos Olímpicos de 2028 en Los Ángeles.

La selección estadounidense se hizo con el oro en los Juegos de París de 2024. El equipo se enfrenta a un profundo cambio tras la decisión de Stephen Curry de no volver a la selección y porque LeBron James tendrá 43 años en 2028.

El técnico, que cumplirá 55 años el 1 de noviembre, ganó el campeonato de la NBA al frente de Miami Heat y con LeBron James en sus filas en dos ocasiones: 2011-2012 y 2012-2013. James fue declarado el jugador más valioso de ambas finales.

Además, llevó a los de Miami a otras cuatro finales del campeonato: 2010-2011, 2013-2014, 2019-2020, y 2022-2023.

Spoelstra ha pasado toda su carrera como técnico en la NBA en el equipo de Florida. Llegó a los Heat en 1995 como entrenador asistente y en 2008 se hizo cargo de la dirección técnica el equipo tras la dimisión de Pat Riley.