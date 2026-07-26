El análisis de “Vitamina” Sánchez tras la caída de Olimpia ante Libertad en el “blanco y negro”

El estratega analizó los pasajes donde el equipo logró asociarse, pero también admitió los errores en el traslado y el mérito del adversario: “Por momentos el equipo hilvanó buenas jugadas y tuvo y tuvo bien la pelota y generó a través de lo que nosotros pretendemos. Y donde las cosas no salieron como nosotros pretendíamos, alguna tiene que ver el rival, que estaba bien parado y ordenado, y algunas otras imprecisiones. Hubo alguna jugada donde no teníamos buen control de pelota, se nos iba largo el control, se empezaba a enredar y ensuciar la jugada”.

Sobre los factores externos y la presión de defender el título

Sánchez enumeró las distintas variables que condicionaron el trámite del encuentro y la exigencia de adaptarse con urgencia al calendario: “A ver, los motivos pueden ser, un buen rival enfrente, mucho calor, primer partido con todo lo que eso significa y una carga emocional distinta a la obligación de hoy que nos toca defender, defender el título obtenido hace muy poco tiempo. Entonces, bueno, tenemos que empezar a superar todas estas cosas y, obviamente, no hay tiempo, no hay tiempo, tenemos que hacerlo cuanto antes”.

Sobre capitalizar la bronca de la derrota

Para el DT, el traspié debe transformarse en un motor de rebeldía y en un estímulo positivo para el plantel: “Claramente nos hubiera gustado ganar y no tener que hacer este análisis, pero es un análisis que a veces sirve, que a veces hace que los jugadores se carguen de bronca en el buen sentido ante la derrota, ante la imposibilidad de haber ganado que era nuestro mayor deseo, y ojalá seamos capaces de revertir y levantarnos lo más rápido posible”.

Sobre la obligación imperiosa de escalar en la tabla

Por último, el técnico dejó en claro que la exigencia en el club no admite grises y que el equipo debe reencontrarse con la victoria de inmediato: “Ahora el objetivo es levantarnos lo más rápido posible, volver al triunfo, volver a meternos ahí. Yo le decía y lo dije el otro día en la conferencia: nosotros queremos cada fin de semana cuando veamos la tabla vernos arriba. Hoy no nos vemos arriba, y que nos duela”.