Valencia Basket-Hapoel y LaLaguna Tenerife-Bnei Herzliya, declarados de alto riesgo

El Ministerio del Interior español anunció que estas medidas especiales de seguridad en estos encuentros se suman a las acordadas también este jueves para el partido de la tercera jornada de la Eurocopa que enfrentará al Baxi Manresa y al conjunto israelí Hapoel Jerusalén, previsto para el 15 de octubre.

Las declaraciones de alto riesgo por Antiviolencia se producen en un contexto de tensión en medio de la situación en la Franja de Gaza, que ha provocado innumerables manifestaciones en todo el mundo en favor del pueblo palestino y contra los ataques del Ejército israelí.

También después de la petición de suspensión del partido hecha desde La Laguna por su alcalde, Luis Yeray Gutiérrez (PSOE), quien la solicitó ayer al Consejo Superior de Deportes (CSD) y a otras "instituciones superiores".

El regidor planteó su petición porque no se puede "blanquear un comportamiento atroz" del ejército israelí en Gaza y porque dijo tener conocimiento de posibles acciones en el municipio ante la participación del equipo israelí en el Santiago Martín.

Ante la celebración del Valencia Basket-Hapoel Tel Aviv de la Euroliga, el movimiento propalestino BDS (Por el Boicot, Desinversión y Sanciones a Israel) ha exigido al club levantino que suspenda el encuentro, advirtiendo de que, de lo contrario, convocará una movilización en los aledaños al pabellón.

El Valencia Basket no se pronunció al respecto, aunque no ha sacado a la venta entradas para el público general en este partido. Tampoco comunicó al club israelí si le ofrecerá más entradas del mínimo de 140 que debe ofrecerle según las normas.

En Manresa también varios grupos de animación del equipo manresano habían emitido el mes pasado un comunicado en el que solicitaban la suspensión del encuentro con el Hapoel de Jerusalem, al considerar "absolutamente inaceptable" la presencia de conjunto israelí en el Nou Congost.

Además, este miércoles el FC Barcelona comunicó al conjunto israelí que no le cederá el Palau Blaugrana para que pueda ejercitarse el miércoles 15 de octubre por la mañana antes de disputar el encuentro en horario vespertino.

La intención del equipo israelí era aterrizar en la capital catalana y ejercitarse en el Palau el mismo día de partido antes de trasladarse a Manresa, y así se lo hizo saber al Barça, que no ha atendido su petición, tal como confirmaron a EFE fuentes de la entidad azulgrana.

El club azulgrana razonó su decisión en base a motivos logísticos y de orden público, consciente del rechazo que los equipos israelíes están generando entre parte de la población.

En la Euroliga, que disputan también el Real Madrid, el Barcelona y el Baskonia, participa a su vez el Maccabi Tel Aviv, que debe recibir al Barça el próximo día 14 en la cuarta jornada.